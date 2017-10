Barca khiếu nại trọng tài

Mourinho không bỏ qua việc Barca vây quanh Benquerenca trong đường hầm và nhận xét: “Barcelona thật chóng quên. Mùa trước, các cầu thủ Chelsea “của tôi” đã khóc như thế nào vì cách cầm còi của Ovrebo (trọng tài đã bỏ qua nhiều tình huống có thể thổi 11m khiến Chelsea bị Barca loại tại bán kết mùa trước). Có lẽ trận nào họ cũng muốn được trọng tài Ovrebo điều hành”.

Tờ AS của Tây Ban Nha có cái nhìn khách quan về công tác điều hành của trọng tài Benquerenca. Theo phân tích của AS, Benquerença không thiên vị Inter. Có những tình huống mà vị trọng tài này đã giúp Barca tránh bị thủng lưới trước. Phút thứ 9, Eto’o chuyền bóng cho Milito nhưng bị thổi việt vị. Tình huống đó không hề việt vị và nếu bắt đúng, Milito đã đối mặt với Valdes. Theo AS, tình huống Eto’o lấy bóng của Keita cũng hợp lệ và chân sút người Cameroon có thể gây nguy hiểm cho khung thành của Barca nhưng trọng tài lại thổi phạt Eto’o.

Nhưng tờ AS cũng đồng tình trong việc trọng tài Benquerenca đã bỏ qua tình huống Alves và Pique bị ngã trong vòng cấm những phút cuối mà đáng ra Barcelona cần được hưởng phạt đền.

Những diễn biến từ trận đấu này sẽ khiến trọng tài điều khiển trận lượt về chịu nhiều áp lực. Điều mà cả cầu thủ và CĐV hai đội cùng mong mỏi là trọng tài tại Nou Camp tuần sau sẽ là một người công tâm và giỏi chuyên môn.

