Barca rớt lại phía sau

Đội ĐKVĐ La Liga, Barcelona thua trận đầu tiên của mùa giải trước Getafe 0-1 rạng sáng qua, và rớt lại phía sau kình địch Real (thắng Atletico 4-1) đến 6 điểm.

Tình huống này theo HLV Pep Guardiola nhìn nhận sau trận đấu trên tờ Marca là “đã lường trước”. Pep còn nói thêm: “Chúng tôi biết rồi cũng đến lúc mình thất bại. Nhưng chúng tôi sẽ sớm trở lại và tiếp tục tiến lên phía trước. Cuộc đua vô địch vẫn còn rất dài”. Dẫu vậy vị HLV trẻ tuổi này cũng thừa nhận việc Barca để thua trong thời điểm này - ngay lúc kình địch Real Madrid đang chơi thăng hoa - thực sự không hay một chút nào, bởi chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến trận “siêu kinh điển”: Barca gặp Real trên sân khách Bernabeu. Vì vậy, việc để tụt lại phía sau kình địch với một cách biệt lớn là Barca đã tự làm giảm đáng kể nhuệ khí của mình.

Lý giải về trận thua Getafe, HLV Guardiola cho rằng: “Chúng tôi là đội bóng ghi bàn, và thường thì lúc nào cũng đạt được mục tiêu của mình. Nhưng lần này Barca đã phung phí nhiều cơ hội, một phần do thiếu may mắn, một phần do các cầu thủ mệt mỏi sau mật độ thi đấu dày. Nếu chúng tôi ghi được 1 bàn trước thì tình thế sẽ khác, nhưng đã không làm được và thua trận trong thế phòng ngự phản công của đối phương”. Thực tế, các thống kê cho thấy Barca đã chiếm giữ đến 80% thời gian cầm bóng suốt trận, tạo hơn 20 cơ hội ghi bàn nhưng không thể hạ được thủ môn Miguel Moya và hàng thủ Getafe (chỉ có đúng 1 cơ hội và tận dụng thành công ở phút 67 với bàn thắng của Juan Valera).

Ở trận này, Barca chỉ thiếu vắng 2 trụ cột là Fabregas và Iniesta do chấn thương, còn lại các ngôi sao cự phách trên hàng công như Villa, Messi, Sanchez, Busquets, Xavi và Thiago đều đủ mặt. Thế nhưng, do đôi chân không còn nhảy múa tốt, các cầu thủ này chơi như cái bóng của chính mình.

Trái ngược với hình ảnh “mất lửa” của Barca, đội bóng của Mourinho dù Adrian mở tỷ số trước cho Atletico Madrid, nhưng lần lượt Ronaldo (2 lần đều bằng đá 11m), Di Maria và Higuain đã ấn định tỷ số 4-1 trước Atletico (kết thúc trận chỉ còn 9 người do 2 cầu thủ bị thẻ đỏ). Đánh giá về chuỗi 13 trận thắng liên tiếp gần đây trên mọi mặt trận của Real, HLV Mourinho cho rằng: “Kỷ luật chính là yếu tố then chốt mang lại thành công cho Real”.

Ở một trận đấu chú ý khác, Valencia thắng Rayo Vallecano 2-1 trên sân khách để giữ vững vị trí thứ ba và đồng thời áp sát Barca với khoảng cách chỉ còn thua đúng 1 điểm (27 so với 28).

Giang Lao