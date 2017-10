Barca sắp chạm đích

Khoảng cách 1 điểm giữa đội bóng xứ Catalan và Real Madrid vẫn không đổi (96 so với 95), nhưng Barca đang chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua chức vô địch trước lượt đấu cuối cùng. Nếu đội bóng của HLV Pep Guardiola chỉ đón tiếp Valladolid đang vật lộn ở nhóm cuối bảng, thì “Kền kền trắng” phải hành quân đến sân Malaga cũng đang khát điểm trụ hạng ở ngày kết thúc giải. Trước đó, vòng đấu rạng sáng qua, trong khi Real thắng dễ Athlectic Bilbao 5-1 thì Barca đã xuất sắc thắng 3-2 trên đất Sevilla sau khi đã dẫn trước 3-0 (Messi, B.Krkic và P.Rodriguez lập công).

Cả 2 trận đá cùng giờ này mang lại cảm xúc khác nhau. Trong khi Barca khởi đầu hoành tráng thì đội chủ sân Bernabeu sống trong lo âu dù đã có bàn dẫn trước do công của Ronaldo và chơi hơn người (Amorebieta của đội khách bị thẻ đỏ phút 20) nhưng bất ngờ bị Athlectic Bilbao gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, cảm xúc của 2 đội lại đảo ngược ở 20 phút cuối trận. Higuiain khai thông bế tắc để rồi sau đó lần lượt Ramos, Bezenma và Marcelo nhấn chìm đội khách ấn định tỷ số 5-1. Cùng lúc đó trên sân Pizjuan, HLV P.Guardiola đứng ngồi không yên khi Sevilla gỡ 2 bàn liên tiếp trong thế chơi thiếu người. May là giờ chót người Catalan đã trấn tĩnh kịp bủa vây những đôi chân đang hưng phấn của chủ nhà để bảo toàn tỷ số thắng 3-2.

Sevilla thua nhưng vẫn không mấy buồn do đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất dự Champions League là Mallorca thúc thủ 0-1 trên sân Deportivo. Trái lại, trận thua trước Real Madrid đã lấy đi hy vọng cuối cùng tranh suất dự Europa League của Athlectic Billao, do kém đối thủ cạnh tranh Villarreal (thắng Valencia 2-0) và Getafe (thắng Malaga 2-1) 4 điểm. Cuộc đua tránh rớt hạng cũng hứa hẹn hấp dẫn do có đến 5 đội là: Malaga, Racing Santander, Valladolid, Tenerife (cùng 36 điểm) và Xerez (33 điểm) phải chiến đấu để tìm 2 suất tồn tại ở La Liga mùa giải sau.

Tây Nguyên