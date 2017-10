Barca trẻ hóa... hóa khổ

Đây là trận thua nặng nề nhất trên đất Tây Ban Nha của đội bóng xứ Catalan dưới thời HLV Guardiola. Trước đó, chỉ duy nhất Inter là đội đánh bại được Barcelona với cách biệt 2 bàn tại bán kết lượt đi Champions League mùa trước nhưng là trên đất Ý. Vì sao Barcelona thất bại trước đội “chiếu dưới” Sevilla?

Tờ Sport cho rằng HLV Guardiola không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất. Guardiola đã không cho 7 tuyển thủ (Valdes, Pique, Puyol, Xavi, Busquets, Pedro và David Villa) vừa thi đấu cùng Tây Ban Nha tại Mexico ra sân phút nào. Tiền vệ Iniesta cũng không ra sân vì đang dưỡng thương. Với sự vắng mặt của 8 trụ cột này, Guardiola phải đưa 4 cầu thủ thuộc đội hình trẻ vào sân đá chính gồm thủ môn Mino (21 tuổi), hậu vệ Sergi Gomez (18), tiền vệ Jonathan Dos Santos (20) và Oriol Romeu (18). Sport thống kê đây là đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình trẻ nhất của Barca trong 13 năm qua (24,5 tuổi).

Với một đội hình trẻ như vậy, Barcelona chơi tốt trong hiệp 1 và còn ghi bàn mở tỷ số sớm do công Ibrahimovic ở phút 20. Nhưng sang hiệp 2, sự non nớt kinh nghiệm đã khiến Barcelona không thể duy trì được thế trận và thủ môn Mino bị thủng lưới 3 bàn trong 30 phút cuối. HLV Guardiola không hề tức giận về thất bại mà ông cho rằng các học trò đã chơi tốt: “Các cầu thủ đều cố gắng. Cả cầu thủ trẻ và cựu binh đều chơi tốt nhưng chúng tôi phải trả giá khá đắt do một trận đấu đã qua (ám chỉ trận Tây Ban Nha – Mexico). Các cầu thủ trẻ cần được thử lửa nhưng không bao giờ có chuyện để 4-5 cầu thủ trẻ cùng vào sân một lúc”.

Trong lịch sử, Barcelona từng 2 lần thua 1-3 trong trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha (gặp Atletico năm 1985, Real năm 1993) và không thể lật ngược tình thế trong trận lượt về. Guardiola cho biết trên Marca: “Kết quả này bất lợi cho Barcelona. Nhưng chúng tôi còn một tuần làm việc cùng nhau trước trận đấu quyết định. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”. Trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 21.8 tới trên sân Nou Camp.

Phía Sevilla dù giành chiến thắng nhưng HLV Alvarez tỏ ra rất thận trọng. Ông khẳng định trên tờ AS: “Chưa có gì được định đoạt hết. Barcelona có khả năng làm chủ mọi tình huống. Ba bàn thắng chưa thể mang lại cho chúng tôi sự yên tâm. Dù sao kết quả này cũng rất tốt nếu nhìn vào hiệp 1 của trận đấu. Trong hiệp 2, chúng tôi đã chứng tỏ một khi Sevilla chơi tốt, chúng tôi rất nguy hiểm”.

Ngoài chiến thắng, Sevilla còn có thể yên tâm về Fabiano. Chân sút người Brazil đã giải quyết xong bất đồng với ban lãnh đạo đội nhà và ghi bàn san bằng tỷ số 1-1. Hai bàn còn lại do công của Kanoute.

Anh Tú