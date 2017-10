Barca trút giận, M.U nhạt nhòa

Messi chính là sự khác biệt lớn nhất trong trận Barcelona gặp Panathinaikos. Không chỉ ghi 2 bàn thắng để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Barca tại đấu trường châu Âu (tổng cộng Messi đã ghi 27 bàn tại Champions League), anh còn tạo động lực cho toàn đội chơi một trận đúng với đẳng cấp thật sự của mình. Siêu sao 23 tuổi người Argentina này đã cởi bỏ hẳn bộ mặt buồn chán trong trận thua Hercules ở La Liga để chơi một trận tưng bừng, giúp Barca lật ngược thế, giành trận thắng đậm sau khi Sidney Govou bất ngờ ghi bàn dẫn trước 1-0 cho đội bóng Hy Lạp. Ngoài 2 bàn thắng từ những pha dàn xếp đẹp, suýt chút nữa Messi đã có được cú hat-trick cho mình nếu như không vội vàng trong cú sút 11m ở đầu hiệp 2. Nhưng không ai trách anh trong pha hỏng ăn này, vì chính Messi sau đó đã kiến thiết cả 2 tình huống ghi bàn cho Pedro và Dani Alves. Bàn còn lại do David Villa ghi.

32 đội đang có mặt ở vòng bảng, mỗi đội nhận được tiền của UEFA chia là 3,9 triệu euro (tăng 100.000 euro so với mùa giải trước). Các đội lọt vào vòng 16 đội và tứ kết cũng sẽ nhận tiếp mức thưởng gần tương tự như trên, chưa kể còn cộng thêm khoản tiền thưởng dựa theo kết quả thi đấu từng trận. Ở bán kết, tiền thưởng sẽ tăng lên 4,2 triệu euro (tăng 200.000 euro). Đội vô địch sẽ nhận 9 triệu euro, còn á quân được 5,6 triệu euro.

Trong khi đó, M.U dù có sự trở lại của Wayne Rooney nhưng đã thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt ngay trên sân nhà Old Trafford bởi HLV Alex Ferguson do quá "sợ" trận gặp Liverpool ở Premier League cuối tuần này nên cho thay đến 10 vị trí so với trận đấu gặp Everton cuối tuần qua (chỉ duy nhất Fletcher được giữ lại). Với thành phần gồm các cầu thủ mới trở lại sau chấn thương (Ferdinand, Park Ji-Sung) hay thường xuyên ngồi dự bị như thủ môn Kuszczak, Smalling, Fabio, Wes Brown, Javier Hernandez, Valencia... hoặc đang gặp bất ổn về tâm lý như tiền đạo Rooney, M.U đã đánh mất sự ổn định và sắc bén thường thấy nên chơi rất bế tắc. Chưa kể vận xui vẫn chưa chịu buông tha M.U khi tiền vệ Valencia gặp chấn thương nặng (bị trật khớp và vỡ xương mắt cá chân) ở phút 63 mà theo chẩn đoán mới nhất là anh sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa.

ĐKVĐ Inter Milan dưới thời của HLV Rafa Benitez tiếp tục gây nghi ngờ về sự sa sút sau khi chia tay HLV Jose Mourinho. Dù Sneijder mở tỷ số 1-0 cho Inter trên sân khách FC Twente của Hà Lan, nhưng sau đó họ đã để đội chủ nhà dẫn lại 2-1 với bàn thắng của Theo Janssen (phút 19) và một bàn đá phản lưới nhà của tiền đạo Milito (phút 30). Phải rất chật vật, Eto'o mới giúp các nhà ĐKVĐ tìm được trận hòa 2-2.

Cùng bảng A với Inter, hai đội còn lại là Werder Bremen và Tottenham đã hòa 2-2. Còn ở bảng C, Valencia tạm dẫn đầu bảng với trận thắng Bursaspor của Thổ Nhĩ Kỳ 4-0. Tại bảng D, FC Copenhagen đánh bại đội vô địch nước Nga Rubin Kazan 1-0. Và ở bảng B, hai đội chủ nhà là Benfica thắng Hapoel Tel Aviv 2-0; Lyon thắng Schalke 1-0.

Giang Lao