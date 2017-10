Barca và M.U cùng thắng chật vật trên sân nhà

(TNO) Quán quân lẫn á quân châu Âu mùa giải 2010-2011 Barcelona và M.U đều giành chiến thắng ở loạt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2012-2013 diễn ra vào rạng sáng nay (24.10 - giờ VN). Tuy nhiên, cả hai chiến thắng đều khá vất vả.

Jordi Alba (18) ghi bàn thắng muộn giúp Barca vượt qua Celtic với tỷ số 2-1 - Ảnh: Reuters

Có một điều trùng hợp trong chiến thắng của Barca và M.U vừa qua là cả hai đều bị dẫn bàn trước. Nếu như Barca trên sân nhà Nou Camp đã bị Celtic "trêu ngươi" bằng bàn thắng sớm của Georgios Samaras (phút 18), thì tại Old Trafford, "Quỷ đỏ" đã bị đối thủ đến từ Bồ Đào Nha Braga "tạt một gàu nước lạnh" với cú đúp của Alan sau 20 phút đầu tiên.

Song, Barca quả rất bản lĩnh. Trước khi kết thúc hiệp 1 họ đã có bàn san bằng tỷ số 1-1, do công của tiền vệ nổi danh Iniesta. Còn với M.U, trong hiệp 1 họ chỉ có một bàn thắng, nhưng khi kết thúc trận "Quỷ đỏ" đã giành trọn 3 điểm với chiến thắng 3-2.

Barca đáng sợ nhưng cũng trông thật thảm thương khi gặp rất nhiều trở ngại trước lối chơi đeo bám "dai như đỉa" của Celtic. Messi, Villa, Xavi... đã trở nên khá "hiền" đối với cầu môn của đội khách. Điều đó kéo dài suốt 45 phút sau cùng.



Messi đã bộc lộ dấu hiệu quá tải - Ảnh: Reuters

Phải đến phút 90+4, phút cuối cùng của thời gian đá bù giờ, Barca mới có được thứ họ cần là bàn ấn định chiến thắng 2-1 với pha lập công của Jordi Alba.

Dù khó khăn nhưng gã khổng lồ xứ Catalan vẫn biết cách vượt qua và phần thưởng cho họ là vị trí nhất bảng G với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận.



Alan (phải) lập cú đúp cho Braga ngay trên sân Old Trafford của M.U - Ảnh: Reuters

M.U thì không cần phải đến những giây phút thót tim như Barca mới có thể ca khúc khải hoàn, nhưng khó khăn đã đến với "Quỷ đỏ" ngay từ khá sớm.

Ở phút thứ 2 mành lưới của đội chủ sân Old Trafford đã rung lên và đến phút 20 tỷ số đã là 2-0 nghiêng về cho đội khách Braga. Cả hai bàn thắng đều do Alan ghi và trong cả hai lần thua của M.U đều do hàng thủ mắc lỗi.

Trong bàn thua đầu tiên của M.U, hậu vệ trái Buttner, người được chơi thay Evra trận này đã tỏ ra bị động trong tình huống chống bóng bổng và không chọn được vị trí cần thiết để cản phá pha lao vào đánh đầu của cầu thủ đối phương.



Buttner (trái) nhiều lần bị Alan vượt qua - Ảnh: Reuters

Còn ở bàn thua thứ 2, Carrick đã chơi như một cầu thủ nghiệp dư khi không thể theo kịp pha bứt tốc độ của đối phương, trong khi đó cả Evans lẫn Buttner lại để cho Alan quá nhiều khoảng trống dứt điểm trong vòng cấm địa.

Rất may là Evans sau đó đã chuộc lại lỗi lầm bằng bàn san bằng tỷ số 2-2 cho M.U ở phút 62 và còn đặc biệt hơn, đây là trận đấu của Javier Hernandez, người còn được biết với cái tên rất Mexico: Chicharito.

Chicharito cũng là cái tên khá "nóng" trên thị trường chuyển nhượng trong mấy ngày qua. Có thông tin, Atletico Madrid sắp rước chân sút người Mexico về La Liga, nhằm thay chỗ cho sự ra đi của Radamel Falcao.

Chicharito là tác giả của 2 bàn thắng cho M.U, bàn đầu tiên rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và bàn tiếp theo là ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho M.U. Nhưng nếu trọng tài chính xác hơn có lẽ Chicharito đã san bằng tỷ số cho M.U ngay trong hiệp 1 và qua đó có cú hat-trick ở trận đấu này.



Javier Hernandez trở thành người hùng của M.U với cú đúp - Ảnh: Reuters

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 33. Cũng giống như pha ghi bàn ở phút 27, Kawaga là cầu thủ chuyền bóng và Chicharito dứt điểm, nhưng lần này trọng tài đã xác định Kawaga đã rơi vào thế việt vị.

Càng bất ngờ hơn khi xem lại các pha chiếu chậm, dường như trọng tài biên đã sai khi tiền vệ người Nhật Bản (Kawaga) vẫn đứng trên cầu thủ đối phương.

Tuy nhiên, những sai sót của trọng tài đã không thể cản được Chicharito có một ngày tỏa sáng. Anh đã ấn định tỷ số 3-2 ở phút 75 và đưa M.U tiếp tục giữ vững thành tích toàn thắng (3 trận) ở H.

Kết quả các trận đấu Bảng E: Nordsjaelland 1 - 1 Juventus Shakhtar Donetsk 2 - 1 Chelsea Xếp hạng: 1. Shakhtar Donetsk (3 trận, 7 điểm), 2. Chelsea (3 trận, 4 điểm), 3. Juventus (3 trận, 3 điểm), 4. Nordsjaelland (3 trận, 1 điểm) Bảng F: Lille 0 - 1 Bayern Munich BATE Borisov 0 - 3 Valencia Xếp hạng: 1. Valencia (3 trận, 6 điểm), 2. BATE Borisov (3 trận, 6 điểm), 3. Bayern Munich (3 trận, 6 điểm), 4. Lille (3 trận, 0 điểm) Bảng G: Spartak Moscow 2 - 1 Benfica Barcelona 2 - 1 Celtic Xếp hạng: 1. Barcelona (3 trận, 9 điểm), 2. Celtic (3 trận, 4 điểm), 3. Spartak Moscow (3 trận, 3 điểm), 4. Benfica (3 trận, 1 điểm). Bảng H: Galatasaray 1 - 1 CFR Cluj M.U 3 - 2 Braga Xếp hạng: 1. M.U (3 trận, 9 điểm), 2. CFR Cluj (3 trận, 4 điểm), 3. Braga (3 trận, 3 điểm), 4. Galatasaray (3 trận, 1 điểm)

Lĩnh Nam