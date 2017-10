Barca vẫn chưa thể thắng

Các kết quả này chưa đẩy Barca đến tình thế bất lợi trong cuộc đua vô địch giải La Liga vì vẫn còn hơn kình địch Real Madrid 2 điểm (40 so với 38), hoặc tắt mọi hy vọng đảo ngược tình thế ở Cúp Nhà vua do vẫn còn chơi trận lượt về dù trên sân khách Sanchez Pizjuan. Tuy nhiên, tình hình này cũng đã báo hiệu một giai đoạn khó khăn đang đến với Barca so với năm ngoái đá đâu thắng đó. Ở trận hòa Villarreal cuối tuần trước, HLV Pep Guardiola đã chỉ trích các học trò của mình chơi thiếu khát vọng. Nhưng đến trận thua Sevilla giữa tuần này thì Guardiola phải tự nhận mọi trách nhiệm về mình vì mắc sai lầm trong chiến thuật lẫn lựa chọn đội hình thi đấu.

Trước một Sevilla đầy tự tin ra sân với đội hình mạnh nhất, Barca lại khá chủ quan khi chỉ đưa phần lớn những gương mặt dự bị để tiếp đón đối thủ nên đã chơi rất lúng túng. Tuy HLV Guardiola đã có sửa sai trong hiệp 2, khi tung lần lượt Ibrahimovic vào thay Pedro (phút 46), Sergi Busquets thay G.Milito (phút 66) và Xavi thay Thiago (phút 70), để cùng với Messi và Iniesta gỡ hòa 1-1 (do Ibrahimovic ghi phút 76 sau khi Sevilla dẫn trước 1-0 ở phút 60 do Capel ghi). Nhưng mọi thứ đã muộn vì sau bàn gỡ hòa, hậu vệ Chygrynskiy phạm lỗi trong vòng cấm giúp cho Negredo ghi bàn từ chấm 11m, ấn định chiến thắng 2-1 cho Sevilla.

Sau trận đấu, Chủ tịch Barca - ông Joan Laporta - đã có ý chê trách màn trình diễn của đội nhà. Có lẽ, sau một chu kỳ thành công rực rỡ với 6 chiếc cúp vô địch ở mùa giải năm ngoái, Barca có thể gặp thất bại bất cứ lúc nào nếu tự thỏa mãn với những gì đã đạt được.

Trong khi đó, ở trận đấu bù tại giải Ngoại hạng Anh, Stoke City đánh bại Fulham 3-2 trên sân nhà để củng cố chắc vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 24 điểm.

Giang Lao