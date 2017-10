Barcelona bị Malaga cầm chân ở Cúp Nhà vua

AS Roma gặp Inter Milan ở bán kết Cúp Quốc gia Ý Giành chiến thắng 1-0 trước Fiorentina trong thời gian thi đấu hiệp phụ ở trận tứ kết đầy bạo lực, AS Roma sẽ đối đầu cùng Inter Milan tại bán kết Cúp Quốc gia Ý. Trong trận đấu diễn ra trên sân Artemio Franchi, Fiorentina là đội chiếm ưu thế. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của "Viola" lại thiếu chính xác. Các cầu thủ Fiorentina có đến 3 lần đưa bóng trúng khung gỗ khung thành AS Roma. Trong khi đó, với sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột do chấn thương và thẻ phạt, AS Roma vẫn duy trì được tỷ số 0-0 cho hết 90 phút và buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Đến phút 97, Mattia Destro ghi bàn duy nhất mang lại chiến thắng cho đội bóng thủ đô nước Ý. Điều đáng nói ở trận đấu này là có đến 3 thẻ đỏ được trọng tài rút ra dành cho cầu thủ 2 đội (2 cho AS Roma). Ở cuối trận đấu, Juan Cuadrado (Fiorentina) và Dodo (AS Roma) đã đánh nhau trong đường hầm vào phòng thay đồ sau khi cả hai cùng phải nhận thẻ đỏ trước đó. Trận đấu cũng đã phải dừng vài phút khi cầu thủ hai đội chạy ra ngoài sân để can ngăn. Dù sao đi chăng nữa thì với kết quả này, AS Roma cũng giành quyền vào bán kết và sẽ gặp Inter Milan. Cặp đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa Juventus và Lazio.