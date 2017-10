Barcelona hủy diệt Sevilla

Nhưng trong trận lượt về, với sự trở lại của đầy đủ các trụ cột, đội bóng xứ Catalan đã trút giận bằng chiến thắng 4-0. Nhiệt độ tại Nou Camp khi đó là 33 độ C nhưng tờ Sport ví von rằng lửa từ khán đài và lối chơi của Barcelona đã nung chảy Sevilla bằng sức nóng của một nồi áp suất.

Không có sự bất ngờ hay kịch tính nào trong cuộc lội ngược dòng này. Barcelona quá mạnh so với Sevilla khi chơi trên sân nhà với đội hình mạnh nhất. Phút 14, Sevilla đã thể hiện sự run sợ khi hậu vệ Konko đá phản lưới nhà trong thế không bị sức ép từ cầu thủ nào của Barca. Phút 24, Messi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 và Sevilla không còn lợi thế về tỷ số. Hai bàn sau đó của Messi vào cuối mỗi hiệp chỉ là cách điểm tô thêm cho chiến thắng của đội bóng xứ Catalan cũng như tài năng của cầu thủ mang áo số 10.

HLV Guardiola tỏ ra rất hạnh phúc với chiến thắng này và dành những lời ca ngợi cho các học trò: “Họ mạnh mẽ và thi đấu với tinh thần rất cao, chơi một trận rất thông minh. Thật bất thường khi phải chơi trong nhiệt độ nóng như thế này, nhưng họ đã thi đấu rất tốt để chống lại một đội bóng được dự Champions League. Tôi hài lòng với cách chơi của đội và nỗ lực của từng cầu thủ”.

Bên cạnh việc ca ngợi đội nhà, Guardiola cũng dành những lời an ủi cho bại tướng: “Chúng tôi thắng vì đã chơi tốt. Sevilla không bao giờ yếu và họ có một đội bóng tuyệt vời với một HLV tuyệt vời. Chúng tôi đã phải chơi rất tập trung mới gây khó khăn được cho đối thủ”. Ngoài ra, HLV Guardiola cũng không có ý định để các cầu thủ ngủ quên trên chiến thắng: “Barcelona vẫn còn nhiều công việc phải làm. Chúng tôi vẫn chưa chơi với phong độ tốt nhất nhưng quan trọng là danh hiệu đầu tiên trong mùa giải sẽ giúp chúng tôi nâng cao tinh thần”.

Về phía Sevilla, việc họ chơi sa sút trong trận này một phần là do HLV Alvarez không thể tung đội hình mạnh nhất ra sân do ông muốn dưỡng vài trụ cột cho trận đấu quan trọng với Sporting Braga tại vòng play-off Champions League vào giữa tuần. Trận lượt đi, Sevilla đã thua Braga 0-1 và họ không hề muốn mất suất vào vòng bảng Champions League béo bở. Tuy nhiên, việc để thua đậm như vậy sẽ tác động tiêu cực đến tâm lý các cầu thủ Sevilla khi tiếp Braga. Trên tờ AS, HLV Alvarez đã thừa nhận thất bại bằng câu ngụ ý lực bất tòng tâm và gửi lời xin lỗi đến các CĐV.

Anh Tú