'Barcelona không sợ Bayern Munich'

(TNO) Trung vệ Gerard Pique chúc mừng ông thầy cũ Pep Guardiola khi Bayern Munich lội ngược dòng trước Porto để vào bán kết Champions League. Tuy nhiên, ngôi sao trong hàng phòng ngự Barcelona không hề e ngại khi nếu phải đối đầu 'Hùm xám'.

Trong loạt trận lượt về vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay (22.4, giờ VN), Barcelona đã giành chiến thắng 2-0 trước PSG để có mặt ở bán kết Champions League với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 5-1.



Trong khi đó, Pep Guardiola, người từng dẫn dắt Barca đến cú ăn ba vào năm 2009 cũng đã giúp Bayern Munich giành chiến thắng đậm 6-1 trước Porto, qua đó lội ngược dòng thành công sau khi để thua 1-3 ở lượt đi.

Neymar (11) và các tiền đạo Barcelona đang có phong độ rất tốt - Ảnh: Reuters Neymar (11) và các tiền đạo Barcelona đang có phong độ rất tốt - Ảnh: Reuters

Dù vậy, khi nói về viễn cảnh phải đối đầu với ông thầy cũ cùng Bayern Munich ở bán kết, Pique tỏ ra không hề e ngại.Anh nói: "Tôi không nghĩ rằng chúng tôi nên tránh gặp Bayern ở bán kết. Khi đã vào đến giai đoạn này, mọi trận đấu đều khó khăn. Chính vì vậy, bạn phải hết sức tập trung và cần thêm một chút may mắn".Trong hai trận tứ kết với PSG, hàng công của Barcelona đã hoạt động rất tốt khi tất cả các bàn thắng đều do các tiền đạo ghi. Đó có lẽ là lý do để Pique không ngại nếu phải đối đầu Bayern."Tôi nghĩ rằng các cầu thủ tấn công của chúng tôi đang chơi ngày càng tiến bộ. Nếu một ai đó không ghi bàn thì sẽ có người khác làm thay nhiệm vụ. Barcelona thật may mắn khi có 3 tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay", Pique nhận xét.