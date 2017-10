Barcelona - Man City: Từ miền đất hứa đến vùng đất chết

Mặc dù đang ngồi trên băng ghế chỉ đạo ở sân Etihad nhưng đối với không ít người, HLV Pep Guardiola vẫn đồng nghĩa với Barcelona, nơi ông đã tạo nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp huấn luyện. Do vậy, chắc chắn ông sẽ là nhân vật trung tâm của mọi sự chú ý trước và trong cuộc so tài giữa Man City với Barcelona vào rạng sáng 20.10 (lúc 1 giờ 45, theo giờ VN) tại sân Nou Camp trong khuôn khổ lượt trận thứ ba của bảng C ở vòng bảng Champions League.

Nhiệm vụ bất khả thi

Đây không phải là lần đầu tiên, và chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng, mà HLV Guardiola trở lại sân Nou Camp kể từ khi ông rời Barcelona vào năm 2012. Ông đã từng trở lại nơi đó cùng với Bayern Munich và thua 0-3 ở trận bán kết lượt đi Champions League mùa 2014-2015. Ông cho biết: “Nó đã xảy ra với Bayern Munich và nó đã xảy ra trong năm nay, và nếu tôi tiếp tục huấn luyện ở trình độ cao, với các CLB lớn, và chúng tôi may mắn giành được quyền tham dự Champions League, điều đó sẽ xảy ra nhiều lần. Trong tương lai, nó sẽ có thể là chuyện bình thường”.

Thế nhưng, vấn đề là liệu HLV Guardiola có thể giúp những đội bóng mới đá bại đội bóng cũ của mình ngay tại sân Nou Camp? Tương lai chưa biết ra sao nhưng vào lúc này điều đó gần như là không thể, khi ông thừa nhận “trên thực tế, cả HLV Luis Enrique lẫn đội bóng của anh ấy đã làm được nhiều chuyện tốt hơn so với khi tôi dẫn dắt” và “không có quá nhiều đội bóng giành được chiến thắng ở đó trong những năm gần đây”.

Vậy thì liệu ông có thay đổi cách tiếp cận để hy vọng sẽ giúp Man City kiếm được ít nhất một điểm tại Nou Camp? “Tôi muốn phòng ngự tốt và tấn công tốt. Nhưng thay đổi cách bạn suy nghĩ, niềm tin và tình yêu để chơi bóng đá chỉ vì một trận đấu? Không thể. Chúng tôi phải điều chỉnh nhưng chúng tôi sẽ là chính mình càng nhiều càng tốt”.

Là chính mình nghĩa là Man City sẽ dựa vào khả năng tổ chức tấn công của Kevin De Bruyne để tạo cơ hội cho Sergio Aguero tiếp tục ghi bàn và Raheem Sterling cùng Aleksandar Kolarov chơi bóng như thể họ tìm lại được mùa xuân. Là chính mình có nghĩa là “The Citizens” sẽ gây sức ép lên đối thủ bằng khả năng kiểm soát bóng và sự di chuyển liên tục của các cầu thủ để rồi lộ ra những khoảng trống ở phía sau.

Chắc chắn HLV Guardiola sẽ phải điều chỉnh hàng phòng ngự để hạn chế tối đa không gian hoạt động của bộ 3 “sát thủ” Neymar - Luis Suarez - Lionel Messi. Thế nhưng, để đối phó với cây đinh ba này của Barcelona, từ suy nghĩ đến hành động luôn tồn tại một khoảng cách nhất định.

Chưa thật ổn định

Tất nhiên, HLV Enrique cũng luôn đánh giá rất cao người đồng nhiệm và cũng là người bạn của ông ở bên kia chiến tuyến. Ông nói: “Pep thật sự là một người bạn tốt. Tôi nghĩ anh ấy là HLV giỏi nhất thế giới. Tôi thích tâm lý tấn công của anh ấy. Nhưng đây không phải là trận đấu giữa các HLV. Các cầu thủ là những người sẽ quyết định thắng bại”.

Ông cũng cho rằng “Man City đang chơi tuyệt vời vào lúc này và tôi thật sự nhận thấy tầm ảnh hưởng to lớn mà Pep đã đặt vào trong lối chơi của họ”. Trong khi đó, trung vệ Gerard Pique, người đã ca ngợi và tỏ lòng biết ơn người thầy cũ Guardiola trong buổi họp báo, cho biết: “Đó sẽ là một thách thức đối với chúng tôi bởi đó là đội bóng chơi theo một cách rất giống với chúng tôi. Họ sẽ gây sức ép rất nhiều lên chúng tôi và nó sẽ khiến chúng tôi gặp khó khăn trong việc giữ bóng”.

Pique lo lắng cũng phải bởi trong mùa này, Barcelona chưa thật ổn định về phong độ. Bên cạnh những chiến thắng hủy diệt với từ 5 bàn thắng trở lên, đội bóng của HLV Enrique cũng có thể thua trước những đối thủ khiêm tốn. Và bên cạnh vô số điểm mạnh thì vẫn còn vài điểm yếu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tham vọng của họ. Chẳng hạn, các cầu thủ tấn công của Barcelona rất dễ rơi vào bẫy việt vị, gây lãng phí cho nỗ lực tổ chức tấn công từ các đồng đội của họ. Trong khi đó, hàng phòng ngự vẫn khá kém cỏi trong khả năng không chiến và thường để cho đối thủ tạo ra nhiều cơ hội.

Thế nhưng, khi Neymar, Suarez và Messi cùng xuất trận và đều có được phong độ tốt thì chiến thắng gần như đã được bảo đảm cho Barcelona. Có thể đây sẽ là yếu tố quyết định ở trận đấu này bởi như HLV Enrique đã nói, “các cầu thủ sẽ là những người quyết định thắng bại”.

Tình hình nhân sự Barcelona: Thủ môn Jasper Cillessen (đau mắt cá chân) là trường hợp vắng mặt duy nhất trong đội hình của Barcelona. Man City: Hậu vệ Bacary Sagna (gân kheo) và tiền vệ Fabian Delph (cơ bắp) đều không thể ra sân ở trận đấu này.

Lịch sử đối đầu - Barcelona và Man City đã gặp nhau 4 lần với chiến thắng tuyệt đối thuộc về đội bóng của xứ Catalan. - Lần đầu tiên Barcelona và Man City giáp mặt nhau là ở vòng 1/8 Champions League mùa 2013-2014, đội bóng Tây Ban Nha thắng 2-0 tại sân Etihad và tiếp tục thắng 2-1 trên sân nhà Nou Camp. - Lần tiếp theo là ở mùa 2014-2015, cũng tại vòng 1/8 Champions League, Barcelona thắng 2-1 ở Anh và 1-0 trên sân nhà.

Nam Khang