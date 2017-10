Barcelona mở màn chiến dịch bảo vệ chức vô địch trước AS Roma

Barcelona đã sẵn sàng ở nước Ý - Ảnh: Reuters Barcelona đã sẵn sàng ở nước Ý - Ảnh: Reuters

HLV Rudi Garcia đã mua sắm khá nhiều trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua nhằm củng cố sức mạnh vốn có của đội á quân Serie A mùa giải trước. Vì thế đội hình xuất phát của AS Roma trong trận chiến với Barcelona đêm nay cho thấy một gương mặt rất khác so với thất bại gần đây nhất của AS Roma trước Barca tại Nou Camp trong trận tranh Cúp giao hữu Joan Gamper.