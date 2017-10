Barcelona vào bán kết

Với lợi thế sân nhà cùng một chút may mắn, Barcelona đã đá bại AC Milan để ghi tên mình vào vòng bán kết Champions League.



Tình huống ghi bàn của Iniesta (giữa) ấn định tỷ số chung cuộc 3-1 cho Barcelona - Ảnh: AFP

So với trận lượt đi chỉ thiếu bàn thắng để trở nên hoàn hảo, trận tứ kết lượt về giữa Barcelona và AC Milan vào rạng sáng qua tại sân Nou Camp có đến 4 bàn thắng nhưng lại diễn ra trong thế trận gần như một chiều. Đó là do hàng phòng ngự của Milan chơi không đạt yêu cầu và thần may mắn đã đứng về phía Barcelona.

Milan vẫn tiếp tục chọn lối chơi phòng ngự phản công để chống lại Barcelona nhưng các hậu vệ của họ, đặc biệt là trung vệ Mexes và hậu vệ trái Antonini, đã chơi một trận dưới sức mình. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng chính sự biến hóa trong sơ đồ chiến thuật của Barcelona (từ 3-4-3 chuyển sang 3-3-4) đã khiến các hậu vệ của Milan phần nào mất phương hướng. Từ một hàng tiền vệ được bố trí theo hình viên kim cương, với Fabregas chơi tự do ở vị trí cao nhất và Alves hóa thân thành tiền vệ phải, Barcelona nhanh chóng chuyển sang 3-3-4 khi có bóng, với Alves chơi như một cầu thủ cánh để phối hợp cùng Messi, Fabregas và Cuenca.

Sự biến hóa này giúp Barcelona làm chủ thế trận và phần nào đã khiến các cầu thủ ở tuyến sau của Milan không thể nào đưa được bóng lên tuyến đầu. Hậu quả là Milan chỉ tung ra được 3 cú sút mà một trong số đó đã dẫn đến bàn thắng san bằng tỷ số 1-1, khi Nocerino tận dụng rất tốt cú chọc khe của Ibrahimovic để hạ gục Valdes (phút 32). Hậu quả là Antonini đã buộc phải phạm lỗi với Messi để dẫn đến quả phạt đền mà chính tiền đạo người Argentina này đã mở tỷ số cho trận đấu (phút 11).

Tuy nhiên, dù kiểm soát bóng đến 62% thời gian của trận đấu và tung ra 21 cú dứt điểm nhưng Barcelona cũng phải nhờ đến yếu tố may mắn mới chuyển được từ thân phận của một kẻ đứng bên bờ vực thẳm thành người chiến thắng. Bởi nếu trọng tài không quá nặng tay trong một tình huống tranh chấp bóng ở phút 41 (Nesta kéo áo Busquets) và cú dứt điểm của Messi ở phút 53 không bật vào chân một cầu thủ của Milan để vô tình trở thành đường chuyền hoàn hảo cho Iniesta thì không biết Barcelona sẽ tìm kiếm bàn thắng bằng cách nào.

Khi có được sự trợ giúp từ thần may mắn, Messi đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 từ chấm phạt đền và Iniesta hạ gục Abbiati để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Barcelona. Và tất nhiên, điều đó chỉ làm buồn lòng AC Milan.

Trong khi đó, Bayern Munich dễ dàng đánh bại Marseille 2-0 trên sân nhà nhờ cú đúp của Ivica Olic để bước vào bán kết với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận.

Trần Tôn

HLV Allegri: “Trọng tài tặng 1 quả penalty cho Barca” HLV Massimiliano Allegri của AC Milan chỉ trích quyết định của trọng tài người Hà Lan Bjorn Kuipers khi cho Barcelona hưởng quả phạt đền thứ 2 sau tình huống Nesta nắm áo kéo ngã Busquets (ảnh) trong vòng cấm dù bóng chưa vào cuộc. HLV Allegri nói: “Quyết định này đã giúp Barca giành lại lợi thế dẫn bàn ngay sau khi chúng tôi vừa có bàn gỡ 1-1 trước khi hiệp 1 kết thúc. Vì vậy, vào hiệp 2, với một tâm lý thoải mái (ám chỉ có sự giúp sức từ trọng tài), Barca ghi thêm bàn để nâng tỷ số lên 3-1 và kết liễu trận đấu âu cũng là bình thường. Nếu không có sai sót này, tôi tin chắc cục diện trận đấu sẽ khác”. Phía Barca, HLV Pep Guardiola lập tức phản pháo: “Các quyết định của trọng tài hoàn toàn chính xác. Quả penalty thứ 2 thực sự là một quả penalty, bởi vì khi anh đã kéo áo đối phương trong vòng cấm thì phải bị thổi phạt”. Giang Lao