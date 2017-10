Bất bại trận thứ 9, AC Milan ôm mộng dự cúp châu Âu

AC Milan của HLV Sinisa Mihajlovic tiếp tục giữ vững phong độ trên hành trình cạnh tranh cho tấm vé dự cúp châu Âu mùa sau khi có trận bất bại thứ 9 sau thắng lợi sát nút 1-0 trước Torino.

Trong trận đấu thuộc vòng 27 Serie A diễn ra rạng sáng nay (28.2, giờ Việt Nam), AC Milan trên sân nhà vượt qua Torino nhờ pha lập công của Luca Antonelli vào cuối hiệp 1. Ba điểm có được giúp đội bóng thành Milan áp sát nhóm dự Champions League khi chỉ kém Fiorentina, đội xếp thứ 4 khoảng cách 5 điểm.



Trận này, AC Milan phát huy tối đa lợi thế sân nhà San Siro để áp đảo các vị khách Torino. Họ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm với các pha dứt điểm của Keisuke Honda, Carlos Bacca... trong suốt 90 phút. Trong khi đó, Torino cũng nhiều lần gây ra sóng gió trước khung thành đối thủ nhờ nguồn cảm hứng mang tên Ciro Immobile. Tuy nhiên, chỉ mình Luca Antonelli tìm được bàn thắng nhờ pha chớp thời cơ rất nhanh trong vòng cấm địa từ một tình huống đá phạt góc.

AC Milan hoàn toàn có khả năng lọt vào nhóm dự cúp châu Âu nếu duy trì sự ổn định - Ảnh:AFP

Ở trận đấu diễn ra sớm trước đó, AS Roma có chiến thắng 3-1 trên sân Castellani của Empoli. Cả bốn bàn thắng trong trận đều được cầu thủ của đội bóng thủ đô thực hiện khi El Shaarawy lập cú đúp, còn Pjanic ghi bàn còn lại. Empoli tìm được bàn danh dự nhờ hậu vệ Zukanovic đá phản lưới nhà.Hiện tại, AS Roma sau vòng 27 đã tạm thời leo lên vị trí thứ ba, qua mặt Fiorentina với khoảng cách 1 điểm nhiều hơn. Trong cuộc đối đầu giữa Empoli và AS Roma, huyền thoại Francesco Totti bên phía đội khách đã trở lại. Song, cựu sao tuyển Ý đã không được HLV Luciano Spalletti sử dụng mà phải ngồi trên ghế dự bị.