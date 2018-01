Bắt nghi can đâm trọng thương cổ động viên của Atletico Madrid

Theo cảnh sát Madrid, nghi can là một CĐV nam 40 tuổi và cuộc bắt giữ được thực hiện hôm 18.1 về tội "cố ý giết người". Điều tra ban đầu cho hay nghi can còn có liên quan với một nhóm CĐV khét tiếng bạo lực của Atletico Madrid. Cảnh sát không công bố tên của nghi phạm nhưng theo giới truyền thông thì người này từng dính líu đến cái chết của một CĐV Real Sociedad trước trận đấu với Atletico Madrid hồi năm 1998. Vụ này sau đó đã khép lại do thiếu chứng cứ.

Theo AFP, vụ tấn công xảy ra vào tối 17.1 (giờ địa phương), gần sân Wanda Metropolitano của Atletico Madrid, ngay trước thời điểm kết thúc trận đấu mà đội chủ nhà nhận thất bại 1-2 trước Sevilla trong khuôn khổ Cúp Nhà vua. Nạn nhân là một CĐV 22 tuổi của CLB Atletico Madrid. Người này bị đâm 3 nhát dao khá nặng vào lưng, vai và đùi, phải đưa đến cấp cứu tại bệnh viện La Paz trong tình trạng nguy kịch.

Tờ Mirror cho hay nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể do hai CĐV trên đã lời qua tiếng lại trước đó trong quán bar Zapatones gần ga tàu điện ngầm Las Musas, nơi không xa sân Wanda Metropolitano. Cảnh sát cho hay chưa xác minh được vụ đâm nói trên có sự tham gia của CĐV đến từ Seville. Trong khi đó, theo thông tin mới nhất, sau khi phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của nạn nhân đã ổn định tính mạng không còn bị đe dọa nhưng vẫn còn phải được theo dõi.

Trận đấu lượt về giữa 2 đội sẽ diễn ra vào ngày 24.1 trên sân Estadio Ramon Sanchez Pizjuan.

