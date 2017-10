Bây giờ David Moyes được phép nói

Vòng knock out đã xác định được 8 gương mặt Lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League rạng sáng nay đã xác định thêm 3 đội bóng giành vé đi tiếp vào vòng knock out. Đó là M.U, Real Madrid và PSG. M.U đã giành vé và tấm vé còn lại của bảng A sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Shakhtar Donetsk và Leverkusen. Đại diện Đức ít hơn 1 điểm nhưng ở lượt trận cuối, họ có lợi thế không nhỏ khi chỉ phải chạm trán đối thủ đã bị loại Real Sociedad.

Gareth Bale (11) đã giúp Real Madrid giành vé vào vòng sau - Ảnh: Reuters Real Madrid cũng đã dễ dàng đè bẹp Galatasaray với tỷ số 4-1 ở bảng B. Chiến thắng này không chỉ mang về cho "Kền kền trắng" tấm vé đi tiếp mà họ còn chắc chắn nắm luôn ngôi đầu bảng B. Không những vậy, thầy trò Ancelotti còn giúp Juventus leo lên vị trí thứ 2 bởi ở trận cùng giờ, "Bà đầm già thành Turin" đã vượt qua Copenhagen (3-1) với cú hattrick của Arturo Vidal. Như vậy, ở bảng B, tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Juventus và Galatasaray. Đương kim vô địch Serie A đang có lợi thế nhờ hơn 2 điểm nhưng ở lượt trận "khóa sổ", họ lại phải làm khách ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ở bảng C, PSG cũng đã sở hữu tấm vé đầu tiên với chiến thắng 2-1 trước Olympiakos. Suất đi tiếp còn lại ở bảng đấu này sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Olympiakos và Benfica, 2 đội đều có 7 điểm sau 5 lượt trận. Trước đó, ở loạt trận cách đây 1 ngày, Chelsea cũng giành vé đi tiếp dù để thua Basel với tỷ số 0-1.

Arturo Vidal lập hattrick giúp Juventus sống lại hy vọng đi tiếp - Ảnh: Reuters Tính tới hết loạt trận thứ 5, Champions League đã xác định 8 đội bóng giành vé dự vòng knock-out. Trong số này có 3 đại diện của Anh là M.U, Man City và Chelsea. Đại diện còn lại của Premier League, Arsenal nhiều khả năng cũng sẽ giành vé ở loạt trận tới. Nếu Pháo thủ thành công, đây sẽ là mùa giải thắng lợi của bóng đá Anh bởi so với thời điểm cách đây 1 năm, họ đã có sự chuyển biến rõ rệt. Giống Premier League, La Liga (Tây Ban Nha) cũng đã có 3 đội bóng giành quyền vào vòng knock out là Real Madrid, Atletico Madrid và Barcelona. Đội bóng còn lại, Real Sociedad đã chắc chắn bị loại. Trong khi đó, Đức (Bundesliga) và Pháp (Ligue 1) mỗi đại diện có một vé (Bayern Munich và PSG). Còn Serie A (Ý), phải chờ đến lượt cuối cùng mới xác định được số phận của AC Milan và Juventus.