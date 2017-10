Bayern Munich - Arsenal: Allianz Arena không hiếu khách

Bayern Munich sẽ tận dụng lợi thế sân nhà, nơi họ đang giữ kỷ lục qua chuỗi 15 trận thắng ở Champions League, để hy vọng tiếp tục giành chiến thắng trước Arsenal khi hai đội gặp nhau trong trận lượt đi vòng 1/8 vào rạng sáng 16.2 (theo giờ VN) tại Allianz Arena. Ngược lại, sau khi liên tục bị loại ở vòng 1/8 Champions League trong 6 mùa bóng gần đây, Arsenal đang hướng tới mục tiêu viết lại lịch sử.

Phải quên đi quá khứ

Muốn làm được điều đó, HLV Arsene Wenger khẳng định rằng “chúng tôi cần phải quên đi những lần găp nhau trong quá khứ với Bayern”, đối thủ đã 3 lần vượt qua họ trong cùng giai đoạn này ở những mùa trước. Ông cần các cầu thủ Arsenal phải “tập trung vào lúc này” bởi “chúng tôi có khả năng, chúng tôi có lợi thế sân nhà trong trận lượt về, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì nếu chúng tôi không chơi tốt vào ngày mai”.

Điểm thuận lợi là ít nhất ông đã có thêm Granit Xhaka và Mohamed Elneny để lựa chọn cho cặp tiền vệ trung tâm bởi đây là khu vực rất quan trọng trong kế hoạch vô hiệu hóa cách chơi “với rất nhiều thời gian bóng lăn, với rất nhiều tốc độ trong tấn công” của Bayern. Tất nhiên, nhiệm vụ của họ sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào việc HLV Wenger sẽ tiếp cận trận đấu này như thế nào, tích cực hay thận trọng, nhưng nhìn chung họ luôn cần có sự hỗ trợ từ mọi người ở chung quanh, kể cả các cầu thủ tấn công, để có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Nghĩa là, theo HLV người Pháp, “chúng tôi cần một màn trình diễn xuất sắc” của toàn đội thì mới có thể nghĩ đến chuyện tìm được một kết quả tích cực tại Allianz Arena. Trong đó, khi vẫn quyết định tung Mesut Ozil vào sân, ông hy vọng tiền vệ tài năng này sẽ tìm lại được chính mình vào đúng trận đấu quan trọng nhất, cũng như Alexis Sanchez và Theo Walcott sẽ khai thác tốt những khoảng trống trong hàng phòng ngự của Bayern qua những tình huống phản công.

Bên cạnh đó, những pha đan bóng chính xác với tốc độ cao trong tấn công của “Các pháo thủ” cũng có thể trở thành liều thuốc độc cho hàng phòng ngự của Bayern. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, liệu Arsenal sẽ làm điều đó liên tục trong một lối chơi tích cực hay chỉ thực hiện mỗi khi có cơ hội?

“Ghi ít nhất một bàn thắng”

Bayern đã chơi không tốt ở vòng bảng Champions League mùa này và giờ đây, dù đang có trong tay chuỗi 14 trận bất bại (13 thắng và 1 hòa) nhưng họ vẫn chưa thật sự tỉnh táo sau giấc ngủ đông. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti vẫn có thể tự hào về một hàng phòng ngự vững chắc với thủ môn số 1 thế giới Manuel Neuer trong khung thành và hàng hậu vệ có hòn đá tảng Mats Hummels, "Lão ngoan đồng" Philipp Lahm và hiện tượng David Alaba.

Thế nhưng, để giành chiến thắng trước Arsenal thì rõ ràng sự vững vàng của hàng phòng ngự là không đủ. Tất nhiên, nếu giữ sạch được mành lưới thì Bayern sẽ có lợi thế nhất định nhưng vấn đề là họ phải “ghi ít nhất một bàn thắng” như tuyên bố của tiền đạo Robert Lewandowski, trong hoàn cảnh một ngôi sao tấn công khác của đội bóng Đức là Thomas Mueller đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong sự nghiệp của mình.

Có 2 vấn đề được đặt ra cho HLV Ancelotti. Một là ông sẽ sử dụng Mueller hay dành sự ưu ái cho Thiago Alcantara và hai, là chơi với sơ đồ 4-2-3-1 hay trở về 4-3-3? Tuy nhiên, dù với chọn lựa nào thì ông cũng “muốn kiểm soát sở hữu bóng khi Arsenal có những cầu thủ rất nhanh và có thể phản công tốt. Chúng tôi cần gây ra những điều khó chịu cho họ ở trên sân”.

Là một HLV dày dạn kinh nghiệm, HLV Ancelotti cũng biết rất rõ rằng: “Bạn cần nghị lực và may mắn để giành chiến thắng ở Champions League, nhưng trên tất cả lòng can đảm”. Với suy nghĩ đó cùng lợi thế sân nhà và “sẽ không tập trung cho việc tránh để thủng lưới”, ông hy vọng các cầu thủ Bayern sẽ can đảm tiến lên phía trước để ghi bàn và giành chiến thắng, như thói quen của họ tại Allianz Arena.

Tình hình nhân sự Bayern: Jerome Boateng và Franck Ribery đều vắng mặt vì chấn thương nhưng Xabi Alonso đã trở lại tập luyện cùng đội bóng. Arsenal: Aaron Ramsey và Santi Cazorla đều không thể ra sân vì chấn thương.

Lịch sử đối đầu - Bayern và Arsenal đã gặp nhau 10 lần ở Champions League, Bayern thắng 5 trận, Arsenal thắng 3. - Trong 5 lần đón tiếp Arsenal trên sân nhà ở Champions League, Bayern thắng 3, hòa 1 và thua 1. - Bayern đã vượt qua Arsenal ở vòng 1/8 Champions League trong các mùa 2004-2005, 2012-2013 và 2013-2014.

Nam Khang