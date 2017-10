Bayern Munich - Barcelona: Đêm của bóng đá tấn công!

Họ nói gì trước trận đấu tại sân Allianz Arena? * Bayern Munich HLV Jupp Heynckes: “Tôi rất tôn trọng Pep Guardiola vì chúng tôi có mối quan hệ khá thân mật. Tuy nhiên, tôi không cần bất cứ sự trợ giúp nào từ anh ấy bởi tôi biết bóng đá Tây Ban Nha và Barcelona rất rõ. Đó là đội bóng có những cá nhân kiệt xuất, có thể tạo ra sự khác biệt, điển hình là Messi.

HLV Jupp Heynckes tự tin hiểu rõ về bóng đá Tây Ban Nha - Ảnh: AFP Nếu chỉ được phép gói gọn sức mạnh của Bayern trong 1 từ, tôi sẽ nói rằng đó là tinh thần tập thể. Chúng tôi đang chơi thứ bóng đá hiện đại nhất trong lịch sử CLB. Ngoài kỹ chiến thuật, chúng tôi phải thường xuyên rèn luyện thể lực. Chúng tôi làm việc cùng nhau trong một tập thể. Đó là sức mạnh!”. Thomas Muller: “Chúng tôi đã sẵn sàng với nhiệm vụ khó khăn trước mắt. Điều tối quan trọng là đảm bảo thế trận chắc chắn và giữ sạch lưới trên sân nhà nếu có thể. Tôi thực sự không quan tâm tới việc sẽ thi đấu đẹp hay không đẹp. Điều quan trọng là kết quả”. Philipp Lahm: “Tất nhiên, họ (Barcelona) sẽ yếu hơn khi vắng Messi. Chúng tôi đã thấy được điều đó trong trận đấu với PSG. Tôi hi vọng cậu ta sẽ không thể ra sân trong trận đêm nay”. Javi Martinez: “Tôi rất háo hức chờ đợi trận đấu này bởi đây là lần đầu tiên tôi được dự bán kết Champions League. Tôi đã chạm trán Barcelona một vài lần và thường phải nếm mùi thất bại. Nhưng hiện tại, tôi có cảm giác khác bởi chúng tôi không thi đấu vì một kết quả hòa”. * Barcelona Trợ lý HLV Jordi Roura: "Không thể phủ nhận rằng Messi đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của chúng tôi. Nếu chẳng may cậu ta không thể ra sân, chúng tôi vẫn sẽ giành chiến thắng trong những trận đấu quan trọng. Mỗi trận đấu, mỗi chiến thắng đều có sự khác nhau. Chúng tôi hi vọng sẽ có màn trình diễn không tưởng như trận tiếp Milan trên sân nhà. Chúng tôi đang rất hưng phấn và sẽ làm mọi thứ để có thể giành vé đi tiếp”.

Xavi đánh giá cơ hội của 2 đội là 50-50 - Ảnh: AFP Xavi Hernandez: “Tôi cho rằng kiểm soát bóng chính là chìa khóa của trận đấu này. Tôi nghĩ cơ hội là 50-50 nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chơi theo cách của mình. Điều rất quan trọng là phải tấn công ngay những phút đầu tiên. Chúng tôi muốn có được bàn thắng trên sân khách”. Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta: “Chúng tôi đã mất khá nhiều cầu thủ vì chấn thương. Messi vẫn chưa hoàn toàn bình phục và được các bác sĩ khuyến cáo là cần được nghỉ ngơi. Hãy đợi xem cậu ấy có đủ thể lực để ra sân hay không. Nhưng các cầu thủ khác cũng chứng minh họ đủ khả năng thay thế”. Gerard Pique: "Bayern là một đối thủ lớn, nhưng mọi người không nên quên rằng chúng tôi vẫn là một đội bóng tuyệt vời. Thời gian mà bóng đá được coi là môn thể thao của 11 cầu thủ chống lại 11 cầu thủ của người Đức đã trở thành quá khứ. Và chúng tôi là những người đã kết thúc điều đó. Với Barcelona và Tây Ban Nha, chúng tôi đã để lại dấu ấn của mình ở các trận đấu với một phong cách chơi đã làm thay đổi lịch sử”. Sergio Busquets: “Martinez là cầu thủ khá mạnh mẽ. Cậu ấy tranh chấp bóng cực tốt. Đó có thể xem là động cơ ở Bayern. Một vài đồng đội và HLV của cậu ấy đã nói rằng cậu ấy chính là miếng ghép còn thiếu ở Bayern”.