Bayern Munich đặt tay vào chức vô địch Bundesliga

AS Monaco vẫn bám PSG AS Monaco vẫn ấp ủ hy vọng lật đổ Paris-Saint Germain (PSG) để giành chức vô địch Ligue 1 khi đánh bại chủ nhà Bastia 2-0 ở vòng 25 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (16.2, giờ VN). Không thể có được sự phục vụ của tân binh Berbatov nhưng sự tỏa sáng của Rodriguez - người lập cú đúp ở phút 45 và 77 - giúp AS Monaco có thêm 3 điểm để duy trì khoảng cách 5 điểm với đội đầu bảng PSG (53 so với 58) trong cuộc đua tranh chức vô địch năm nay. Tân binh Reims tiếp tục chơi ấn tượng khi đánh bại Bordeaux 1-0 để áp sát top 4 đội dẫn đầu. Kết quả các trận đấu: Bastia 0 - 2 AS Monaco Lorient 1 - 3 Toulouse Nice 0 - 0 Nantes Reims 1 - 0 Bordeaux Rennes 2 - 2 Montpellier Sochaux 1 - 0 Guingamp