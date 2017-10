Bayern Munich - Man City: Người mất quân kẻ mất tướng

Bayern đã thay hình đổi dạng còn Man City thì không. Điều đó có thể gây khó cho 'The Citizens' khi HLV Pellegrini phải ngồi trên khán đài.

Tính quyết liệt sẽ không thiếu trong cuộc đọ sức giữa Bayern (trái) và Man City - Ảnh: AFP

Đây là mùa thứ 2 liên tiếp Bayern Munich và Man City nằm chung nhóm ở vòng bảng Champions League, cùng với AS Roma và CSKA Moscow. Xét đến chuyện AS Roma hoàn toàn có khả năng tranh chấp ngôi đầu hoặc nhì bảng thì cuộc chiến giữa Bayern và Man City sẽ càng khốc liệt hơn so với mùa trước.

Không xa đâu, bởi ngay rạng sáng mai, người hâm mộ sẽ có thể kiểm chứng điều đó tại Allianz Arena khi Bayern đón tiếp Man City trong lượt trận mở màn ở bảng E. Một Bayern khá mới mẻ với sơ đồ 3-4-3 cùng sự xuất hiện của Lewandowski, Alonso, Bernat và có thể là cả Benatia nếu như HLV Guardiola chọn anh để thay thế cho Badstuber (chấn thương).

Nhắc đến chấn thương là HLV Guardiola lại đau đầu bởi ngoài Badstuber thì một số cầu thủ khác như Robben, Schweinsteiger, Thiago, Martinez và Rafinha cũng chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, điều đáng lo hơn cả là hệ thống chiến thuật mới của Bayern chưa vận hành một cách trơn tru, ngay cả khi Alonso đã giúp họ cầm bóng tốt hơn và sự trở lại của Ribery mang đến mối nguy hiểm bên cánh trái. Vấn đề là Bayern còn thiếu chút nhịp điệu, như Lahm thừa nhận.

Man City mới theo một cách khác khi HLV Pellegrini bị buộc ngồi trên khán đài (bị cấm chỉ đạo). Trên sân, có thể chỉ có tân binh Sagna thay cho Zabaleta (treo giò) bởi Yaya Toure đã kịp bình phục cho trận đấu quan trọng này. Do hầu như chỉ toàn người cũ và HLV Pellegrini cũng không thay đổi chiến thuật nên Man City không gặp trở ngại về lối chơi.

Mỗi bên đều có mặt ưu, mặt khuyết nên cuộc đọ sức về chiến thuật có thể sẽ đóng vai trò quyết định, mà ở điểm này Bayern có nhiều thuận lợi khi HLV Pellegrini của đối phương không được phép có bất kỳ tác động nào vào trận đấu.

Mùa trước, với HLV người Chile hiện diện trên băng ghế chỉ đạo, Man City đã lật ngược được thế cờ để giành chiến thắng ngay tại Allianz Arena. Lần này, không có ông, mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn, nhất là khi Bayern đã thay hình đổi dạng, không còn giống như mùa trước.

Nam Khang

