Bayern Munich tăng tốc ở Bundesliga

PSG lấy lại ngôi đầu Paris Saint Germain (PSG) đã giành lại ngôi đầu Ligue 1 sau khi có chiến thắng may mắn 1-0 trước vị khách Lille ở trận đấu muộn nhất vòng 22 diễn ra rạng sáng nay (28.1, giờ VN). Ở trận này, sự chủ động chơi phòng ngự của Lille đã khiến đội chủ sân Parc des Princes gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương để ghi bàn. Tuy nhiên, trong khi chiến thuật phòng ngự phản công được thể hiện khá hoàn hảo, thì Lille đã không gặp may sau pha đá phản lưới nhà tai hại của Aurelien Chedjou ở phút 68. Chiến thắng dù may mắn nhưng điều quan trọng là đội bóng của HLV Carlo Ancelotti lấy lại ngôi đầu của Lyon (cùng có 45 điểm) để duy trì hy vọng giành ngôi vô địch. Trận đấu này còn đánh dấu việc thủ thành người Ý Salvatore Sirigu (PSG) nâng thành tích giữ sách lưới lên 775 phút. Kết quả các trận đấu St Etienne 3 - 0 Bastia Nice 0 - 1 Bordeaux PSG 1 - 0 Lille