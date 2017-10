Bayern Munich vẫn bất bại, Dortmund tìm lại chiến thắng

Lille và Monaco gây áp lực cho PSG Lille và AS Monaco tiếp tục gây áp lực cho đội đầu bảng Paris-Saint Germain (PSG) khi cùng giành trọn 3 điểm ở lượt trận vòng 15 Ligue 1 vừa kết thúc vào rạng sáng nay (1.12, giờ VN). Nếu như AS Monaco dễ dàng vượt qua vị khách Rennes với tỷ số 2-0 nhờ 2 pha lập công của Rodriguez và Martial trong hiệp 1, thì Lille “toát mồ hôi hột” mới có thể rời sân của Valenciennes với 3 điểm bằng chiến thắng sát nút 1-0. Mặc dù vượt lên dẫn trước ở phút 47 do công của Rodelin, nhưng Lille phải chống đỡ vất vả ở phần còn lại do chơi thiếu người (Beria nhận thẻ đỏ ở phút 52). Với 3 điểm này, Lille (33 điểm) áp sát PSG (đấu muộn gặp Lyon) với 1 điểm ít hơn, trong khi AS Monaco bám sát phía sau với 32 điểm. Kết quả Ligue 1 Saint Etienne 4 - 0 Reims AS Monaco 2 - 0 Rennes Guingamp 1 - 0 Nantes Lorient 3 - 0 Nice Toulouse 5 - 1 Sochaux Valenciennes 0 - 1 Lille