Bayern thách thức tất cả

Chuyên gia nhận định Bình luận viên của kênh CNN Kate Giles: Tại Bundesliga, Bayern luôn ở cửa an toàn Người ta luôn có cảm giác sai lầm khi đặt cược chống lại Bayern Munich ở Bundesliga, và điều đó phần nhiều dựa trên niềm hy vọng hơn là tin tưởng, song tôi nghĩ rằng ở mùa bóng 2010-2011 Bayern sẽ rơi xuống vị trí thứ hai. Tôi không phủ nhận Bayern có đội hình chất lượng nhất ở giải vô địch Đức, cộng thêm một HLV rất lão luyện là Louis Van Gaal. Và vâng, đây là mùa bóng thứ hai của ông, cho nên họ sẽ không có một khởi đầu bấp bênh như mùa trước. Họ sẽ bước vào mùa bóng mới với tư cách đương kim vô địch Bundesliga và quán quân Cúp quốc gia. Vì vậy, họ là gần như là một cửa an toàn. Tại Bundesliga, Bayern luôn là một cửa an toàn. Song ở đây có một điều mà tôi chưa từng nghĩ là có lúc mình sẽ nói, tôi nghĩ Schalke có những thứ cần thiết để hạ bệ Bayern. Họ là một lực lượng mới dưới thời Felix Magath. HLV này đã chứng minh ông có thể đưa một đội bóng trung bình đi xa tới đâu như khi dẫn dắt Wolfsburg đến với chức vô địch 2009. Trong mùa đầu tiên ở Schalke, ông đã đưa họ đến ngôi á quân. Mùa này, ông đã bổ sung nhiều kinh nghiệm cần thiết cho đội bóng, không chỉ với sự xuất hiện của chuyên gia săn bàn lão luyện Raul đang vào phom. Tôi thừa nhận vẫn có những câu hỏi lớn. Làm thế nào Raul có thể hòa nhập nhanh? Và liệu Schalke có thể xoay xở với gánh nặng phải thi đấu ở Champions League. Tuy nhiên, tôi nghĩ họ sẽ có nhiệt huyết để chiến thắng nhà vô địch nhàm chán Bayern, đội bóng chắc chắn có sự tự tin đặt không đúng chỗ sau mẻ lưới danh hiệu ở mùa trước. Tôi không có nhiều sự tin tưởng để cho rằng bất kỳ đội bóng nào cũng có thể cạnh tranh chức vô địch song có một số ít cũng đáng được lưu tâm. Tôi hy vọng sẽ có được ấn tượng từ Steve McClaren ở Wolfsburg, sau khi CLB này xoay xở giữ lại được Grafite và Edin Dzeko. Hamburg, Leverkusen và Stuttgart sẽ tranh giành suất dự Champions League song họ rõ ràng nằm ở nấc thang thấp hơn. Trong khi đó, Bremen đã trông thấy cơ hội của mình rời khỏi cửa với việc Mesut Ozil đến Real Madrid. S.D (lược dịch)