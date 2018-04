Bế tắc đàm phán bản quyền phát sóng World Cup 2018

Quá trình thương thảo

gói bản quyền truyền hình (BQTH) giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh được hai bên tiến hành từ nhiều tháng nay, song chưa đi đến thống nhất. Ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký biên tập VTV không tiết lộ cụ thể số tiền mà bên bán đưa ra nhưng cho biết: “Là con số cực cao, không thể chấp nhận được. Cao gấp mấy lần giá bản quyền World Cup 2014. Vì vậy, việc đàm phán đang đi vào ngõ cụt”.

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên “Liệu người xem ở VN có bị “đói” World Cup năm nay hay không và VTV đang nỗ lực như thế nào để có thể sở hữu gói bản quyền phát sóng giải đấu này?”, ông Nam nói: “Chúng tôi luôn nỗ lực để mua được bản quyền. Nhưng sự nỗ lực này phải đến từ hai phía. Đối tác tỏ ra khá “rắn” và không chịu hạ giá. Nếu họ không giảm thì VTV không mua nổi”.

8 năm trước, cũng sau một thời gian dài đàm phán quyết liệt với đối tác nước ngoài, VTV đã huy động nguồn tài chính để chi 3,5 triệu USD mua BQTH World Cup 2010 và sau đó chia sẻ cho các đài khác. Năm 2014, câu chuyện bản quyền World Cup lại tiếp tục nổi sóng khi MP&Silva nói thách với giá 14 triệu USD.

Sau khi công ty của Ý đưa cái giá khủng nói trên, chỉ có hai đơn vị trong nước có ý định đàm phán, trong đó có Tập đoàn Viettel. Nhưng sau đó, tập đoàn này rút khỏi cuộc đua với lý do không thấy lợi nhuận từ World Cup. Chỉ còn VTV “một mình một ngựa” nhưng quá trình thương thảo kéo dài hơn 8 tháng mới ngã ngũ. Được biết giá tiền chỉ còn một nửa so với giá ban đầu nhưng cao gấp đôi so với World Cup 2010.

Năm nay, khi các đơn vị truyền hình khác đều nói không với BQTH World Cup vì không kham nổi tài chính thì chỉ duy nhất VTV đồng ý đứng ra đàm phán mà theo ông Lê Đình Cường, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN, FIFA có quy định yêu cầu tất cả quốc gia phải phát sóng World Cup trên đài quảng bá để phục vụ công chúng. Do đó, nếu VTV mua được cũng sẽ không có chuyện được độc quyền mà buộc phải chia sẻ theo một trong hai hình thức, hoặc các đài khác tiếp sóng sạch hoặc tiếp trọn gói cả trận đấu lẫn logo của VTV kèm quảng cáo trước, trong và sau trận đấu.

Ông Vũ Quang Huy (VTC3) cho biết, nếu VTV không mua được thì không đài nào mua nổi. Ông Nam cũng cho hay, vì việc đàm phán đang bế tắc nên VTV cứ “tạm” để đó vì có thể đối tác sẽ nghĩ lại.

Nhật Duy