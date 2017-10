Beckham gom 2 tỉ bảng mua lại M.U

* Thuê máy bay riêng đòi sa thải David Moyes

(TNO) Những cầu thủ thuộc 'Thế hệ vàng' huyền thoại năm 1992 của Manchester United (M.U) gồm David Beckham, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Nicky Butt và Paul Scholes đang lên kế hoạch mua lại Quỷ đỏ từ tay nhà Glazer với mức giá gần 2 tỉ bảng Anh.

David Beckham (bìa phải) và đồng đội cũ ở M.U sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lên đến 2 tỉ bảng để mua lại M.U - Ảnh: AFP

Theo tờ The Sun, cựu tiền vệ của Quỷ đỏ David Beckham và những đồng đội cũ (ở M.U) đã sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lên đến 2 tỉ bảng để mua lại M.U.

"Một phần số tiền để hoàn tất thương vụ này là do những cầu thủ trên tự đóng góp, phần còn lại sẽ do một tỉ phú dầu mỏ Arabia Saudi cùng triệu phú đồng thời là chủ sở hữu hãng cá cược Betfred, Fred Done chi trả", theo nguồn tin của The Sun.

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế Anh, thương vụ trên hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện tại, nhà Glazer - đang sở hữu 90% cổ phần của đội bóng, sẵn sàng nghe mọi lời đề nghị mua đội bóng với giá cả hợp lý.

Trong năm 2010, cũng có một nhóm người tự xưng là Red Knights cũng đã hỏi mua lại M.U, nhưng họ đã không thành công bởi vì không thể đáp ứng được yêu cầu về giá của nhà Glazer.

Hiện tại, giá trị thường của M.U vào khoảng 1,6 tỉ bảng. Trước đó, vào năm 2005, Malcom Glazer đã mua lại M.U với giá 800 triệu bảng. Sau đó ít ngày nhà Glazer đã tăng lượng cổ phần của mình tại đội bóng lên 75%, tỷ lệ đủ để đưa CLB thoát ra khỏi thị trường chứng khoán và trở thành tài sản cá nhân.

Thuê máy bay riêng đòi sa thải David Moyes Một nhóm CĐV Quỷ đỏ đã dành 840 bảng thuê 1 chiếc máy bay riêng. Theo kế hoạch, chiếc máy bay này sẽ treo trên bầu trời Old Trafford thông điệp kêu gọi sa thải David Moyes, với tấm băng rôn đề chữ “Wrong One - Moyes out” (Sự lựa chọn sai lầm - Hãy sa thải Moyes). Đây được cho là hành vi có ý đáp trả lại chiếc băng rôn “The Chosen One” (Người được lựa chọn) vừa qua ở trận derby Manchester. Dù mới chỉ là kế hoạch song viễn cảnh trên đã phần nào cho thấy sự phẫn nộ đã lên tới đỉnh điểm của các CĐV M.U. Trong trận derby thành Manchester vừa qua, M.U đã thảm bại 0-3 trước kình địch Man City ngay tại sân nhà Old Trafford. Hiện tại, M.U (51 điểm) xếp đến vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội xếp thứ 4 Arsenal đến 12 điểm và gần như không còn khả năng tranh chấp vé dự Champions League mùa tới.

Bảo Nghi

