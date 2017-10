Bị bỏ tù ngay khi đắc cử chủ tịch Liên đoàn

(TNO) Bóng đã Cameroon vừa chứng kiến một chuyện lạ khó tin khi chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này (Fecafoot) là ông Mohammed Iya bị bỏ tù ngay trong ngày chiến thắng tuyệt đối ở cuộc bỏ phiếu để tái đắc cử chức chủ tịch.

Ông Mohammed Iya, người vừa tái đắc cử chức chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cameroon - Ảnh: Reuters

Theo AP, ông Mohammed Iya trở thành chủ tịch Fecafoot từ năm 1998 và từng thành công trong chiến dịch tái đắc cử vào năm 2004 và 2009. Tháng trước, Fecafoot chuẩn bị cho cuộc bầu cử chức chủ tịch do ông Iya hết nhiệm kỳ, nhưng đã bị hoãn vì lý do an ninh và sau đó việc ấn định ngày bỏ phiếu bầu cũng hết sức... bí ẩn.

Rất may, cuộc bỏ phiếu bầu cuối cùng cũng được diễn ra vào ngày 19.6 (giờ địa phương) và ông Iya lại thành công một lần nữa với chiến thắng tuyệt đối, khi nhận được 97 phiếu bầu trong số 98 phiếu bầu hợp lệ từ 102 đại biểu tham gia biểu quyết.

Với chiến thắng quá thuyết phục, việc tái đắc cử của ông Iya có vẻ rất “xuôi chèo mát mái” nếu như không có chuyện ông này bị “gông cổ” đến nhà tù Kondengui ngay trong ngày tái đắc cử, do bị buộc tội chiếm đoạt tiền của một công ty nhà nước.

Theo All Africa - một website, tổng hợp tin tức chủ yếu về châu Phi, Iya trước đó đã bị bắt tại khách sạn Yaounde vào ngày 10.6 để điều tra liên quan đến việc quản lý yếu kém dẫn đến thất thoát 19 triệu USD từ năm 2005 đến 2010 ở Công ty SODECOTTON khi ông này nắm giữ chức Tổng giám đốc. Ông Iya cũng bị kết tội về những sai lầm khác ở tập đoàn này, nhưng lần này sẽ phải đối mặt với tội nghiêm trọng hơn về quản lý yếu kém và biển thủ tiền.

Thế nhưng chuyện lạ khó tin đã xảy ra ở Fecafoot khi ông Iya vẫn là ứng viên trong cuộc bầu cử vào ngày 19.6 và được đại diện bởi Alim Konate - phó chủ tịch Fecafoot, bất chấp việc Iya đang bị tạm giam.

Các ứng viên khác đều rút lui khi cho rằng cuộc biểu cử được tổ chức bất hợp pháp và đó cũng là lý do giải thích tại sao ông Iya nhận được tuyệt đối số phiếu bầu.

Chiến thắng của Iya càng sốc hơn bởi trước đó ông này đứng trước áp lực phải từ chức do hứng chịu chỉ trích rất lớn từ người hâm mộ bóng đá Cameroon, sau khi tuyển quốc gia thất bại trong việc giành suất dự Giải bóng đá các quốc gia châu Phi năm 2012 và 2013.

Chuyện còn khó tin hơn bởi hiện tại dù được phụ tá Alim Konate thăm hỏi và cung cấp bánh mì kem trong nhà tù, nhưng ông Iya vẫn đang âm mưu giữ được chiếc ghế chủ tịch Fecafoot với cái lý... chuyện đi tù không liên quan và vi phạm quy tắc bầu cử.

Nguyên Khoa