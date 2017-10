Bị cấm chuyển nhượng: Đòn đau cho Real Madrid và Atletico

Việc không được mua bán cầu thủ sẽ ảnh hưởng lớn đến Real Madrid - Ảnh: AFP Việc không được mua bán cầu thủ sẽ ảnh hưởng lớn đến Real Madrid - Ảnh: AFP

Trong tuyên bố đăng tải trên trang web chính thức của mình hôm 14.1, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) cho biết Real Madrid và Atletico Madrid có “hành vi vi phạm liên quan tới việc chuyển nhượng quốc tế và đăng ký cầu thủ dưới 18 tuổi”. Cụ thể, hai đội này vi phạm các điều 5, 9, 19 và điều 19 bổ sung cũng như mục 2 và 3 thuộc Quy chế về Tình trạng và Chuyển nhượng cầu thủ.

Ngoài ra, Real Madrid bị phạt 900.000 francs Thụy Sỹ và Atletico Madrid bị phạt 360.000 francs Thụy Sỹ. Đồng thời, hai đội bóng thủ đô Tây Ban Nha nhận khiển trách và thời hạn 90 ngày để hợp thức hóa tình hình của tất cả những cầu thủ lứa tuổi vị thành niên có liên quan, FIFA thông báo.

Hiện tại chưa rõ chi tiết về các vi phạm này. Tuy nhiên theo thông báo trên, Real Madrid bị cho mắc sai phạm về quy chế đối với cầu thủ trẻ trong giai đoạn từ 2005 tới 2014, còn Atletico Madrid bị cáo buộc sai phạm từ 2007 tới 2014.

The Mirror trích luật FIFA cho thấy cơ quan này chỉ cho phép các câu lạc bộ đăng ký cầu thủ dưới 18 tuổi nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí sau: “Những cầu thủ dưới 18 tuổi có thể di chuyển tới một câu lạc bộ ngoài nước nếu cha mẹ của họ di chuyển tới nước đó vì những lý do không thuộc về bóng đá; nếu quốc tịch của họ thuộc Liên minh châu Âu (EU) và họ nằm trong độ tuổi từ 16 đến 18; nếu họ sống trong vòng bán kinh 100 km so với trụ sở câu lạc bộ”.

Real Madrid sẽ khó lòng bán Kroos cho Chelsea - Ảnh: AFP Real Madrid sẽ khó lòng bán Kroos cho Chelsea - Ảnh: AFP

Với lệnh cấm này, Real và Atletico sẽ chịu cảnh tương tự như Barcelona, đội chỉ vừa được phép đăng ký hai cầu thủ Aleix Vidal và Arda Turan họ đã mua trước đó.

Rất có thể khi không được phép mua sắm trong hai kỳ chuyển nhượng liên tiếp vào hè 2016 và chuyển nhượng mùa đông 2017, các kế hoạch chuyển nhượng của Real sẽ đảo lộn.

Vài thông tin gần đây cho thấy Chelsea đang theo đuổi ráo riết tiền vệ Toni Kroos, và Real sẽ khó nhả người ít nhất vào lúc này. Ngược lại, một vài bản hợp đồng được kỳ vọng rất nhiều như Paul Pogba có thể được xúc tiến, dù khó diễn ra trong nửa tháng nữa khi kỳ chuyển nhượng này khép lại. Tương tự, các thương vụ lớn như Neymar của Barcelona hay Antoine Griezmann, hoặc David De Gea của Manchester United cũng sẽ phải đợi ít nhất tới hè 2017.