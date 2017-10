Bi kịch cho Argentina

Tội đồ mang lại nỗi cay đắng cho các CĐV Argentina chính là tiền đạo con cưng Carlos Tevez khi anh sút hỏng quả 11m trong đợt sút thứ 3. Để thua ở những quả sút penalty đầy may rủi bao giờ cũng mang lại cảm giác nuối tiếc xen lẫn đau xót, nhưng các cầu thủ Argentina chỉ nên tự trách mình vì đã chơi không hứng khởi, không tận dụng được ưu thế và không phát huy được năng lực, để rồi phải nhận một kết cục đầy bi kịch ngay trước mắt các CĐV nhà. Ở đầu trận, sau khi Diego Perez bất ngờ mở tỷ số 1-0 cho Uruguay ở phút thứ 5, Argentina kịp san bằng cách biệt 1-1 chỉ sau đó 10 phút do công của Higuain sau đường chuyền dọn cỗ của Messi. Đến gần cuối hiệp 1, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho Uruguay là Diego Perez phải rời sân khi nhận chiếc thẻ vàng thứ 2.



Các cầu thủ Argentina ngậm ngùi khi thất thủ trên chấm 11m - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ưu thế hơn người này không được các cầu thủ Argentina tận dụng. Chưa kể, không ít lần do chủ quan họ suýt chút nữa mắc phải cái bẫy phòng ngự phản công cực kỳ sắc sảo của Uruguay, nếu không nhờ có tài nghệ của thủ môn Sergio Romero cứu nguy. Trên thực tế, Argentina nắm quyền chủ động trận đấu, tạo nhiều cú sút hơn về phía khung thành đối phương (10 so với 2), nhưng do thiếu đột biến trong các pha dứt điểm nên gần như họ không gây được áp lực lên hàng thủ luôn đeo sát và cản phá quyết liệt của Uruguay. Bất lực trước lối chơi rát của đối phương, các cầu thủ Argentina dần mất bình tĩnh và phải nhận tới 7 thẻ vàng, riêng thủ quân Mascherano nhận 2 thẻ phải rời sân ở phút 86, khiến đội chủ nhà đánh mất luôn ưu thế hơn người.

Trong 2 hiệp phụ, Argentina cũng không thể làm gì khác khi các cơ hội cứ lần lượt trôi khỏi mũi giày, để rồi cuối cùng Messi và các đồng đội với tâm lý nặng nề đã ngã gục trên chấm 11m. Trận thua này làm nhớ lại trận tứ kết ở World Cup 2006 khi Argentina cũng thua đội chủ nhà Đức 2-4 trên chấm 11m sau khi hòa 1-1 trong giờ đấu chính thức. Trước đó, ở các kỳ World Cup 1990, 1998 Argentina thường là người thắng cuộc trong những cuộc “đấu súng”. Chính vì vậy, việc lần này phải chứng kiến cảnh đội nhà tan vỡ giấc mơ trên chấm 11m ngay tại thánh địa của mình, không riêng gì CĐV, báo chí Argentina cũng chua chát không kém. Tờ nhật báo thể thao Ole bình luận trong cay đắng: “Vậy là chúng ta phải chia tay giấc mơ vô địch Copa ngay trên sân nhà. Cả Messi cũng không thể giúp được chúng ta. Bây giờ tương lai nào cho Batista (HLV Sergio Batista)?”. Hiện tương lai của HLV Batista đang bị đặt một dấu hỏi lớn, bất chấp nhà cầm quân này tuyên bố không từ chức và hướng tới VCK World Cup 2014. Trong khi đó, HLV Tabarez của Uruguay không giấu được sự hả hê khi hạ bệ được Argentina: “Mục tiêu của chúng tôi đã hoàn thành một cách xuất sắc, thắng Argentina không phải dễ, nhưng nếu có đối sách bạn sẽ có cơ hội”.

Sau cú sốc Argentina bị loại, một ứng cử viên khác là Colombia cũng nhận trái đắng khi thúc thủ trước đối thủ dưới cơ Peru 0-2 trong hiệp đấu phụ. Trước đó, trong 2 hiệp chính, tiền đạo chủ lực Falcao sút hỏng quả phạt 11m ở phút 66 cho Colombia. Tại bán kết, Peru gặp Uruguay vào giữa tuần này.

Giang Lao