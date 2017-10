Blackpool, Birmingham rớt hạng

Chưa có mùa giải nào mà Premier League lại hấp dẫn đến vòng cuối như năm nay khi kịch tính cuộc đua trụ hạng giữa 5 đội ở vòng đấu cuối tối qua quá gay go và hào hứng đến phút chót.

Đã sớm vô địch, nên M.U bị đặt trong tầm ngắm đá hay buông trước Blackpool. Để chứng tỏ sự trong sáng và quyết đấu cho lễ đăng quang trên sân nhà thêm phần rộn ràng, M.U đã đưa ra đội hình rất mạnh từ Van Der Sar, Vidic, Evra ở hàng thủ, Scholes, Park Ji Sung, Anderson, Nani ở tuyến giữa, Berbatov phía trên và vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Park Ji Sung. Tuy nhiên, M.U vẫn không chắc chắn trong lối chơi vì thật ra mục tiêu của thầy trò Ferguson vẫn là trận chung kết Champions League cuối tuần này với Barca nên có thái độ giữ chân. Điều đó đã giúp Blackpool vùng lên ghi bàn gỡ 1-1 do Charlie Adams ở cuối hiệp 1 và sau đó Taylor -Fletcher nâng lên 2-1 ở đầu hiệp 2. Dù vậy, M.U không muốn để mất thể diện nên Anderson đã gỡ hòa 2-2, sau đó Evatt đá phản lưới nhà rồi Owen ghi bàn thứ tư ấn định tỷ số 4-2 khiến Blackpool ngậm ngùi xuống hạng.

Bất ngờ nhất có lẽ là trận Blackburn thắng đội chủ nhà Wolver 3-2 do công của Robets, Emerton và Hoilett, đạt 43 điểm giành quyền trụ hạng. Dù thua nhưng nhờ 2 bàn gỡ của O’Hara và Hunt đã giúp Wolver vẫn đủ điểm an toàn để giành quyền trụ hạng. Tương tự, Wigan cũng thắng Stoke 1-0 do Rodallaga ghi, vươn lên hạng 16 với 42 điểm để sống sót. Trong khi đó, Birmingham dù rất nỗ lực vùng lên sau bàn thua sớm trước chủ nhà Tottenham (Pavlyuchenko ghi) bằng cú sút của Gardner gỡ hòa 1-1 nhưng sau đó chính Pavlyuchenko đã ấn định tỷ số 2-1 ở phút cuối cùng tiễn Birmingham xuống hạng.

Ở cuộc chiến dự Champions League, Man.City đã thắng Bolton 2-0 (Lescott, Dzeko ghi) để vươn lên 71 điểm vượt qua Arsenal (hòa Fulham 2-2) chỉ có 67 điểm, để vào thẳng vòng bảng, đẩy các pháo thủ phải tranh vòng sơ loại... Các kết quả khác: Aston Villa - Liverpool: 1-0, Everton - Chelsea: 1-0, Newcastle - West Brom: 3-3, West Ham - Sunderland: 0-3.

Q.T