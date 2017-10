Blackpool, Wigan vẫn chưa thoát hiểm

Blackpool đã hòa Stoke 0-0, còn Wigan dù dẫn trước nhờ bàn thắng của Zogbia nhưng lại hòa may mắn trước Everton 1-1 do Arteta sút hỏng quả phạt đền. Bàn gỡ của Everton do Baines sút thắng phạt đền. Như vậy cả Blackpool lẫn Wigan vẫn mới có 35 điểm chưa thể nhập vào nhóm an toàn. Nếu tối nay Birmingham thắng Wolver thì số phận của Blackpool và Wigan sẽ càng nguy cấp.

Trong khi đó, Blackburn với chiến thắng 1-0 trước Bolton đã vươn lên 38 điểm mở ra hy vọng trụ hạng. Tương tự, West Brom với trận thắng ngược 2-1 trước Aston Villa cũng đã đạt 43 điểm chắc chắn trụ hạng. Bất ngờ nhất là trận chủ nhà Sunderland thua nặng Fulham 0-3.

Trận này, Sunderland mất nguyên cặp tiền đạo Asamoah Gyan và Welbeck nên thế công chơi mờ nhạt đã để cho Kakuta và Davies (2 lần) ghi bàn cho Fulham. Trận thua này khiến Sunderland chỉ còn cách nhóm nguy hiểm có 6 điểm khi giải còn 3 vòng đấu nữa. Trong khi đó, Fulham đã áp sát nhóm trên và chỉ còn cách Bolton 1 điểm, mở ra hy vọng trở lại top 7 như thời của HLV Roy Hodgson.

T.K