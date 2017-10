Bỏ phiếu cho Atletico

HLV Roy hodgson Ý tưởng thích các trận đấu đẹp sẽ bị vứt bỏ khi bạn ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Chỉ có một thứ bạn cần phải làm tốt trong công việc là chiến thắng. May mắn là trận đấu này sẽ không quyết định bởi ai có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại cúp châu Âu nhiều hơn hay có nhiều cầu thủ nổi tiếng hơn. Người chiến thắng là người chơi thứ bóng đá tốt nhất vào đêm mai.



Điều tôi tiếc là sẽ có hàng nghìn CĐV Anh và Tây Ban Nha vắng mặt trận đấu này vì chuyện thời tiết. Đó là lý do vì sao tôi muốn UEFA tạm hoãn trận đấu này. A.T (Theo Goal) HLV Quique flores Fulham là một đội bóng được tổ chức tốt và có một HLV giỏi. Chúng tôi biết họ có một tiền đạo cừ là Bobby Zamora và 3 tiền vệ là Zoltan Gera, Clint Dempsey và Simon Davies có thể gây nguy hiểm cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng có những cầu thủ khiến họ gặp khó khăn như Jurado, José Antonio Reyes và Simão. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra sau trận đấu này. A.T (Theo UEFA)