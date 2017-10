“Bò tót” thiếu nhiều ngôi sao World Cup

HLV Vicente Del Bosque đã triệu tập 4 gương mặt mới cho lần tập trung này, đó là 3 tiền vệ Bruno, Valero, Pablo Hernandez và tiền đạo Aduriz. Những người này được gọi bổ sung để thế chỗ cho 4 cái tên không thể góp mặt vì chấn thương: Xavi, Torres, Navas và Pedro.

Nếu so sánh với đội hình từng vô địch thế giới tại Nam Phi, HLV Del Bosque không chỉ mất 4 cầu thủ trụ cột kể trên mà họ thiếu đến 10 người. Tất cả những sự vắng mặt này đều là chấn thương và theo tờ AS phân tích, nó là hệ quả của việc phải thi đấu liên tục cho đội tuyển và cho CLB. Tờ AS cho rằng chính LĐBĐ Tây Ban Nha (TBN) và HLV Del Bosque phải chịu một phần trách nhiệm khiến tuyển TBN có nhiều thương binh. Họ đã vắt sức cầu thủ một cách triệt để khi triệu tập nhiều trụ cột cho trận đấu giao hữu với Argentina trong tháng 9.

Trong số 10 nhà vô địch vắng mặt lần này, có nhiều người đã phải sang cả Mexico và Argentina thi đấu giao hữu. Sự mệt mỏi đã khiến họ phải dính chấn thương khác nhau. Xavi, người quan trọng nhất hàng tiền vệ TBN mới chỉ vắng mặt 3 trận thủ tục trong số 37 trận của tuyển TBN thời Del Bosque cũng không thể cày ải tiếp vì chấn thương gót chân. Ngoài Xavi, 9 nhà vô địch khác vắng mặt còn có Fabregas, Raul Albiol, Navas, Fernando Torres, Pedro, Carles Puyol, Sergio Ramos, Javi Martinez và thủ môn Reina.

Trong khi đó, HLV Del Bosque đã nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn với FIFA: “Hầu hết các đội bóng tại World Cup đều chơi với một chiến thuật. Tôi không phải là người tin tưởng vào sự cứng nhắc trong chiến thuật. Điều quan trọng nhất trong bóng đá là phải thống nhất trong tấn công và phòng ngự. Chìa khóa thành công của tuyển TBN ở chỗ chúng tôi không sao chép lối chơi của ai. Với hàng tiền vệ đang có, TBN không thể chọn lối chơi nào tốt hơn ngoài việc kiểm soát nhiều bóng, gây sức ép”.

Tờ Goal cho rằng trong 2 trận tới gặp Lithuania và Scotland, những đội siêu phòng ngự thì TBN không Xavi sẽ gặp nhiều khó khăn. Chính ông Del Bosque cũng thừa nhận: “Nhiều đội bóng biết lối chơi của TBN và áp dụng lối chơi phòng ngự triệt để như Chile hay Paraguay tại World Cup. Điều đó khiến chúng tôi gặp khó khăn trong khâu ghi bàn”.

