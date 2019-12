Bốc thăm VCK EURO 2020: Pháp, Bồ Đào Nha và Đức đụng độ ở bảng “tử thần”

Các bảng đấu ở VCK EURO 2020 Bảng A (Rome/Baku): Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Wales, Thụy Sĩ Bảng B (Copenhagen/St Petersburg): Đan Mạch, Phần Lan, Bỉ, Nga Bảng C (Amsterdam/Bucharest): Hà Lan, Ukraine, Áo, đội thắng play-off nhóm D hoặc A Bảng D (London/Glasgow): Anh, Croatia, Cộng hòa Séc, đội thắng Play-off C Bảng E (Bilbao/Dublin): Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ba Lan, đội thắng Play-off B Bảng F (Munich/Budpaest): Bồ Đào Nha, Pháp, Đức , đội thắng play-off A hoặc D Bốn nhóm play-off Nhóm A: Iceland, Belarus, Hungary, Romania Nhóm B: Bosnia & Herzegovina, Slovakia, CH Ireland, Bắc Ireland Nhóm C: Scotland, Na Uy, Serbia, Israel Nhóm D: Georgia, Bắc Macedonia, Kosovo, Belarus