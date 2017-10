Bốc thăm vòng knock-out: Ronaldo gặp lại M.U

Lá thăm may rủi của vòng knock-out đã đưa đến ít nhất 3 trận “kinh điển”, trong đó cuộc thư hùng giữa M.U gặp Real Madrid sẽ cực kỳ nóng bỏng, nhất là khi Ronaldo sẽ trở lại sân Old Trafford.

Cuộc đấu này cũng là trận đại chiến đáng xem nhất bên cạnh 2 cặp khác là AC Milan gặp Barcelona và Arsenal gặp Bayern Munich. Sẽ không có gì hấp dẫn bằng khi ngôi sao cũ của “Quỷ đỏ” Cristiano Ronaldo có dịp gặp lại ông thầy Alex Ferguson cùng các đồng đội cũ ở một trận đấu chính thức đầu tiên kể từ khi anh đến Real hồi năm 2009. Đây cũng là dịp HLV Ferguson có cơ hội gặp lại HLV mà ông rất ngưỡng mộ là Jose Mourinho. Trước đây, khi còn dẫn dắt Chelsea, Mourinho luôn là đối thủ khó nhằn với HLV lão luyện Ferguson, nhưng sau các trận đấu giữa họ luôn có một tình bạn thân thiết. Với Real, họ chỉ còn Champions League là mục tiêu duy nhất, trong khi M.U cũng quyết tâm không kém sau một mùa bị loại sớm ở vòng bảng.

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, HLV Ferguson lên tiếng ca ngợi: “Được gặp Real là một thách thức rất lớn cho M.U. Tôi vẫn luôn tôn trọng Mourinho và học trò cũ Ronaldo, anh ấy không hề thua kém Messi của Barca. Chắc chắn đây sẽ là trận đấu kịch tính nhất trong cuộc đời làm HLV của tôi”. Mourinho chưa có phát biểu nào chính thức, nhưng trang thống kê Opta cho biết, trong 14 lần đối đầu với M.U, HLV Mourinho có thành tích thắng 6 và chỉ thua 2, còn lại hòa. Riêng trang web của Real chạy tít Muốn đến Wembley đá chung kết không gì đẹp hơn khi phải vượt qua M.U và nhắc lại việc Real từng thắng Man.City ở vòng bảng thì không có lý do gì ngại M.U. Phần Ronaldo tỏ ra toại nguyện khi anh luôn bày tỏ hy vọng được gặp lại CLB cũ, dù vậy CR7 vẫn dè dặt: “M.U là đội bóng lớn và có một HLV siêu đẳng. Đó sẽ là khúc xương khó nuốt của Real”. Lần gần đây Real từng loại M.U (tổng tỷ số 6-5) là ở vòng tứ kết Champions League mùa 2002 - 2003. Khi đó, một Ronaldo khác là Ronaldo “béo” của Brazil đã ghi hat-trick ngay tại sân Old Trafford để đưa Real đi tiếp. Liệu lần này C.Ronaldo sẽ làm được như đàn anh của mình? Được biết, trận lượt đi Real gặp M.U đá sân nhà Bernabeu và lượt về tại Old Trafford.

Trong khi đó, Milan sẽ có cơ hội phục thù việc bị Barca loại, nhưng với phong độ trồi sụt hiện nay ít người tin họ sẽ vượt qua Messi và đồng đội. Còn Arsenal gặp á quân Bayern Munich cũng rất thú vị, nhưng cửa đi tiếp của thầy trò Wenger không cao. Ở vòng bảng Arsenal từng thua một đội Đức khác là Schalke 0-2 và hòa 2-2.

Các cặp đấu tại vòng 1/8: Galatasaray - Schalke 04; Celtic - Juventus; Arsenal - Bayern Munich; Shakhtar Donetsk - Borussia Dortmund; AC Milan - Barcelona; Real Madrid - M.U; Valencia - Paris Saint-Germain; FC Porto - Malaga. Các đội đứng trước đá sân nhà lượt đi các ngày 12, 13, 19 và 20.2; lượt về các ngày 5, 6, 12 và 13.3.

Giang Lao

