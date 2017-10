Bóng đá Anh chi gần 600 triệu bảng

Một ngày trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa (rạng sáng thứ ba ngày 3.9, giờ VN), giải Ngoại hạng Anh vẫn đứng đầu so với các giải vô địch quốc gia khác tại châu Âu về chi tiêu mua sắm cầu thủ mới.

Đây cũng là lý do vì sao người ta vẫn nói giải Ngoại hạng Anh luôn đứng số 1 thế giới. Nhờ chính sách chia tiền bản quyền truyền hình hợp lý, 20 CLB Ngoại hạng Anh đều có tiền để mua cầu thủ và thậm chí 3 CLB mới lên hạng vốn có ngân sách eo hẹp là Cardiff, Hull và Crystal Palace cũng chi rất mạnh tay. Vì vậy, chất lượng các trận đấu không chênh lệch và luôn tạo ra sự hấp dẫn, bất ngờ. Mới đây có ai nghĩ Cardiff hạ Man.City 3-2, hay Crystal Palace vùi dập Sunderland tới 3-1 vào rạng sáng qua.

Trong khi đó, giải La Liga (Tây Ban Nha) lại chỉ tập trung vào 2 đại gia Real và Barca. Tương tự, với giải Ligue 1 (Pháp) là AS Monaco và PSG; Bundesliga (Đức) là Bayern và Dortmund; hay Serie A (Ý) vẫn chỉ có Juventus hay Napoli. Các thế lực cũ như Marseille, Lyon ở Pháp; hay AC Milan, Inter, AS Roma ở Ý... đều phải tiết kiệm chi tiêu. Do đó, sự chênh lệch đẳng cấp thể hiện rất rõ.

Trong 20 CLB Anh mùa này, duy nhất Arsenal chưa chi một đồng xu nào dù đang có ngân sách chuyển nhượng tới 70 triệu bảng. Tất cả là do tính chi li của HLV Wenger. CLB chi nhiều nhất là Tottenham với hơn 106 triệu bảng, lần đầu vượt qua 2 đại gia Man.City (86,9 triệu) và Chelsea (57,7 triệu). M.U mới chi có 2,5 triệu bảng cho hậu vệ người Uruguay là Varela. Liverpool chi gần 25 triệu bảng, trong đó riêng thủ môn Mignolet là 9 triệu để thay Reina. Cardiff cũng chi hơn 30 triệu bảng, Palace và Hull mỗi đội chi ít nhất cũng gần 10 triệu. Sunderland mang về tới 11 cầu thủ mới với chi phí gần 20 triệu. Các CLB trung bình khá khác như Newcastle, Everton, Fulham, Norwich, Southampton cũng tìm mọi cách nâng cấp đội hình.

Tính tổng cộng, hiện các CLB Anh chi gần 600 triệu bảng mua cầu thủ mới, vượt qua kỷ lục ở mùa hè năm 2008 từng chi gần 500 triệu bảng.

Việc chuyển nhượng Gareth Bale dù đã hoàn tất, nhưng Tottenham muốn chờ đến giờ chót để Real không bán cầu thủ chủ chốt như Di Maria, Ozil, Benzema cho các đối thủ ở giải Ngoại hạng Anh như M.U, Arsenal, do không muốn đối thủ mạnh lên. Còn tiền vệ Kaka có thể sẽ được Real “giải phóng” cho về AC Milan.

Thanh Quyết

