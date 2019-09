Bóng đá Anh sốc vụ CĐV Arsenal bị sát hại khi đến cổ vũ Carabao Cup

Theo BBC, CĐV xấu số được xác định là Tashan Daniel (20 tuổi), bị thương nặng trong một vụ sát hại tại nhà ga Hillingdon vào 16 giờ ngày 25.9 (giờ địa phương). Vụ việc xảy ra khi nạn nhân đang trên đường đến sân Emirates để xem “Pháo thủ” gặp Nottingham Forest. Đáng nói hơn đây là vụ giết người thứ ba ở các khu vực nhà gà tàu điện ngầm ở Anh trong năm nay.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ CĐV của Arsenal bị đâm chết CHỤP MÀN HÌNH

Người phát ngôn của CLB Arsenal cho biết: “Mọi người ở CLB Arsenal đều sốc và vô cùng đau buồn khi biết về sự ra đi bi thảm của người hâm mộ đội bóng, anh Tashan Daniel. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của Tashan trong thời điểm đau buồn này”. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của Tashan Daniel, đồng thời lên án những kẻ gây ra vụ giết người.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát giao thông Anh (BTP), CĐV Daniel đang trên sân ga chờ chuyến tàu Piccadilly Line vào trung tâm London trước khi bị hai người đàn ông (chưa rõ danh tính) tấn công bằng dao. Vụ tấn công đã khiến nam CĐV của Arsenal gục ngã và chết ngay sau đó.

Cảnh sát cho hay chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện khi cả hai nghi phạm đã rời khỏi trạm và một con dao đã được tìm thấy gần hiện trường. “Tashan không đáng để mất mạng trong cuộc tấn công vô nghĩa này. Gia đình anh ấy hoàn toàn sụp đổ bởi tin sốc này và chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để hỗ trợ cho họ”, một sĩ quan cảnh sát địa phương tuần tra khu vực xảy ra vụ sát hại cho biết.

Danielle Foster, người đang lái xe qua trạm Hillingdon tại thời điểm bị xảy ra vụ đâm, nói rằng đã “nghe rất nhiều tiếng còi, tôi biết điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra”. Người này cho biết thêm: “Rất nhiều người đã đến nhà ga và quay trở lại do nó đã bị đóng cửa để cảnh sát điều tra hiện trường. Sau đó, trực thăng cảnh sát bắt đầu bay vòng quanh hiện trường”.

Arsenal đã không thể có chiến thắng trọn vẹn sau khi hay tin nam CĐV bị sát hại AFP

Theo BBC, nhà ga xảy ra vụ đâm giết vẫn đóng cửa vào tối 25.9 và mở cửa trở lại vào lúc 05:45 sáng 26.9. Sự việc đau lòng trên không những gây sốc cho gia đình nạn nhân và CLB Arsenal, mà còn là cảnh báo mối lo ngại an ninh ở các nhà ga tàu điện ngầm ở London. Trong năm 2019, thống kê của BTP cho thấy có hơn 100 cuộc điều tra giết người ở khắp London, trong đó, hai cuộc điều tra do cơ quan này thực hiện đã xảy ra sau tại nhà ga Queensbury vào tháng 3 và Elephant and Castle vào đầu tháng này.