Chelsea và M.U đả kích trọng tài sau trận hòa 3-3

(TNO) Rạng sáng nay 6.2 (giờ VN), trận cầu tâm điểm của vòng 24 Premier League giữa Chelsea và M.U đã kết thúc với một cú lội ngược dòng ngoạn mục của đội bóng áo đỏ, hòa 3-3 sau khi bị dẫn trước đến 3-0.

Trọng tài Howard Webb đã có chuỗi sai lầm nghiêm trọng - Ảnh: Reuters

Người góp phần tạo ra trận đấu hấp dẫn, kịch tính và... ly kỳ tại sân Stamford Bridge không ai khác chính là vị trọng tài nổi tiếng Howard Webb. Vị trọng tài bắt chính tại trận chung kết World Cup 2010 này đã liên tục mắc lỗi phán đoán một cách kỳ lạ, trong đó có hai tình huống dẫn đến hai quả penalty cho M.U.

"Tín hiệu" phán đoán sai lầm trong những quả penalty của vị trọng tài đầu trọc này đã có ngay từ đầu, khi ngay ở phút thứ 10 Ivanovic rõ ràng đã đốn ngã Danny Welbeck trong vòng cấm. Trong tình huống này, ông Howard Webb đã đứng rất gần nhưng vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Và như cảm thấy thấy có lỗi, sau đó khi Daniel Sturridge khiến Jonny Evans "đốt lưới nhà", Mata và David Luiz lần lượt giúp đội bóng áo xanh vượt lên dẫn 3-0, ông Howard Webb đã... tự phá tan sự nghiệp vẻ vang của mình bằng hai quyết định mang tính... tưởng tượng.

Đó là tình huống Patrice Evra ngã đẹp trong vòng cấm ở phút 57 mặc dù Sturridge chỉ tác động nhẹ. Tiếp theo đó, ở phút 68, Welbeck của M.U đã vấp vào chân của Branislav Ivanovic, hơn là bị phạm lỗi thực sự và ông Howard Webb đều chỉ tay vào chấm phạt đền.



Wayne Rooney (áo đỏ) sút penalty trước sự chứng kiến của trọng tài Howard Webb - Ảnh: AFP

May mắn cho M.U là Wayne Rooney đều sút thành công hai "món quà" của trọng tài Howard Webb và tạo tiền đề cho một cú đánh đầu như búa bổ của Javier Hernandez đem về trận hòa 3-3 cho M.U ở phút 84.

HLV của Chelsea Villas Boas, người vừa được ông chủ Abramovich tiếp tục ủng hộ ở lại sân Stamford Bridge, đã liên tục ôm đầu trong buổi họp báo sau trận đấu. Chiến lược gia trẻ tuổi người Bồ Đào Nha đã gọi trận hòa với M.U là trận đấu kỳ lạ và trọng tài Howard Webb là... kẻ giết người!

"Thật khó nuốt trôi với kết quả này. Một trận đấu có nhiều nghi vấn và những quyết định khó hiểu của Webb. Bình thường, hẳn mọi người sẽ nghĩ M.U đã có một cú hồi sinh ngoạn mục. Song, phần thắng phải thuộc về chúng tôi. Có quá nhiều quyết định kỳ lạ trong ngày hôm nay.

Tại Old Trafford chúng tôi đã bị tước mất hai bàn thắng vì trọng tài thổi việt vị và tôi đã nhìn thấy Sir Alex Ferguson (M.U) "to nhỏ" với các trọng tài biên. Tôi đồng ý với quả penalty đầu tiên nhưng còn ở quả thứ 2 tôi... chúng tôi rất, rất không may mắn! Tôi không chắc ông Howard Webb là... kẻ giết người, nhưng có thể khẳng định ông ta đã khiến trận đấu này trở nên kỳ lạ một cách khó tin", kênh Sky Sports 1 dẫn lại lời HLV Villas Boas.



Cả hai HLV Alex Ferguson (đầu tiên bên trái) và Villas Boas (đầu tiên bên phải) đều không hài lòng với những quyết định của trọng tài - Ảnh: AFP

Càng khó tin hơn khi Sir Alex Ferguson cũng đồng quan điểm với Villas Boas. HLV của "Quỷ đỏ" cũng cho rằng những quyết định của các trọng tài (biên) ở trận đấu này thật khó hiểu. Tuy nhiên, ý kiến của Sir Alex Ferguson là để bảo vệ cho đội bóng của ông.

"Theo tôi, Chelsea nên có một cầu thủ bị đuổi. Hôm nay các trọng tài biên đã làm việc không tốt. Tôi nhớ mùa trước cũng chính các vị này đã khiến chúng tôi nhận một quả penalty trong trận đấu với Liverpool và cũng vậy trong trận đấu với Arsenal mùa này. Tôi không trách Howard Webb, bởi ông ấy cần có sự trợ giúp. Còn với các vị trợ lý, những người rất hạnh phúc khi phất cờ... phạt đền ở sân Old Trafford, chắc chắn đã không làm tốt công việc của mình", Sir Alex Ferguson nhấn mạnh.



Với trận hòa may mắn tại sân Stamford Bridge, M.U tiếp tục ở vị trí thứ 2 với 55 điểm, kém 2 điểm so với đội xếp đầu Man City. Còn Chelsea vẫn xếp vị trí thứ 4 với 43 điểm, kém 6 điểm đội xếp thứ 3 Tottenham và hơn đúng 1 điểm so với đội xếp thứ 5 Newcastle.

