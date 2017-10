Man City - Crystal Palace: 'Trăng xanh' làm lóa mắt 'Đại bàng'

HLV Pep Guardiola hy vọng Man City sẽ thắng trong cả 4 trận đấu còn lại của mùa giải, bắt đầu bằng cuộc đón tiếp Crystal Palace vào tối 6.5 (lúc 18 giờ 30, theo giờ VN), để đảm bảo một suất góp mặt ở Champions League mùa tới, thậm chí là với tấm vé vào thẳng vòng bảng.

Cơ hội trong tầm tay

Trong 4 trận đấu còn lại, Man City còn đến 3 trận được chơi trên sân nhà, với Crystal Palace, Leicester City và West Brom, trước khi khép lại mùa bóng bằng chuyến làm khách trên sân của Watford. Dù “The Citizens” thường chơi tốt trên đất khách hơn là ở sân Etihad trong mùa này nhưng HLV Guardiola vẫn tin rằng đội bóng của ông có thể giành được chỗ đứng dưới ánh mặt trời Champions League trong năm thứ bảy liên tục.

HLV Guardiola nói: “Một vị trí trong top 4 vẫn còn nằm trong tay chúng tôi. Nếu chúng tôi thắng trong cả 4 trận đấu còn lại, chúng tôi chắc chắn sẽ được góp mặt ở Champions League, có thể là ở vị trí thứ ba. Điều đó phụ thuộc vào chúng tôi. Các trận đấu trên sân nhà của chúng tôi không hoàn hảo trong mùa giải này và chúng tôi phải thay đổi điều đó nếu chúng tôi muốn chơi ở châu Âu trong mùa tới”.

Hy vọng điều đó sẽ thay đổi ngay ở trận đấu với Crystal Palace bởi Man City chẳng những rất cần chiến thắng mà còn phải thắng với ít nhất 2 bàn cách biệt để tạm vượt qua mặt Liverpool trên bảng xếp hạng. Tuy không có Sergio Aguero nhưng Gabriel Jesus đã trở lại kịp lúc và với hàng công rất trẻ trung gồm Kevin De Bruyne, Leroy Sane và Raheem Sterling, “The Citizens” hoàn toàn có khả năng bùng nổ trước hàng phòng ngự vẫn còn nhiều khiếm khuyết của “Đại bàng”.

Tuy nhiên, HLV Guardiola vẫn cảnh báo các học trò về sự nguy hiểm của tiền đạo Christian Benteke trong đội hình của Crystal Palace, đặc biệt là ở những cú đá bồi khi bóng bật ra từ pha cản phá của thủ môn đối phương. Ông nói: “Benteke là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất thế giới trong khu vực 16m50. Chúng tôi phải chơi tốt để kiểm soát những quả bóng bật ra và cố gắng chiếm ưu thế và tạo ra cơ hội của chúng tôi”.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng biết rõ Crystal Palace từng giành được chiến thắng ngay trên sân của Chelsea, Liverpool và đánh bại cả Arsenal nên ông tin rằng đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn, nhất là khi xét về mặt toán học, “Đại bàng” vẫn chưa trụ hạng.

Không nghĩ đến chuyện rớt hạng

Crystal Palace đang đứng ở vị trí thứ 16 nhưng đã tạo ra được khoảng cách 6 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại vượt trội, so với khu vực nguy hiểm trước 3 vòng đấu còn lại. Điều đó có nghĩa là “Đại bàng” chỉ cần thêm một chiến thắng nữa là sẽ cán mức an toàn. Do vậy, dù Crystal Palace vừa trải qua 2 trận thua liên tục trước Tottenham và Burnley nhưng HLV Sam Allardyce vẫn tỏ ra rất lạc quan khi cho rằng “rớt hạng không là một phần trong vốn từ vựng của tôi”.