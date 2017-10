M.U khốn đốn vì chấn thương

Ở trận thắng Aston Villa 1-0 (Phil Jones ghi bàn duy nhất) rạng sáng qua, M.U đã phải trả giá đắt với ca chấn thương nặng của trung phong Javier Hernandez.

Ngôi sao người Mexico chỉ thi đấu được vài phút thì bỗng ngã vật xuống sân đau đớn sau một tình huống xoay người di chuyển ngay trước vòng cấm địa của đối phương. HLV Ferguson phải thực hiện lần thay người bắt buộc khi cho Hernandez ra nghỉ để kiểm tra chấn thương và tung vào sân tiền vệ Valencia, cũng như thay đổi luôn chiến thuật thi đấu - đẩy Rooney lên chơi trung phong cắm. Bởi thế, sau khi trung vệ trẻ Phil Jones - trận này được đôn lên chơi ở hàng tiền vệ - ghi bàn quý giá cho M.U ở phút 20 (cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này cho “Quỷ đỏ”), HLV Ferguson đã chỉ đạo luôn các cầu thủ của mình chuyển sang chơi phòng ngự phản công để bảo vệ tỷ số. Và một lần nữa M.U thành công khi thắng sít sao 1-0. Đây cũng là lần thứ 4 trong 5 trận gần đây - tính riêng tại giải Ngoại hạng Anh - M.U đều thắng với cách biệt vỏn vẹn 1-0 (trận còn lại hòa Newcastle 1-1).

Điều này cũng cho thấy M.U đang khủng hoảng hàng tiền đạo. 2 chân sút dự bị là Berbatov và Owen trước đó đều đã chấn thương nghỉ dài hạn. Ngôi sao trẻ Danny Welbeck cũng bị chấn thương hành hạ và vừa trở lại thi đấu nhưng chưa tìm được cảm giác ghi bàn. Do vậy, với việc có thêm Hernandez nằm trong danh sách chấn thương do bị rách dây chằng mắt cá chân và nghỉ thi đấu ít nhất 4 tuần như xác nhận của HLV Ferguson, xem ra sắp tới M.U sẽ phải đặt luôn tiêu chí thắng… 1-0 làm ưu tiên. Bởi trong danh sách các tiền đạo còn lại chỉ mỗi Rooney là có kinh nghiệm và lành lặn; Biram Diouf, William Keane, Macheda còn quá trẻ và non.

Nhưng đâu đã hết, M.U còn một số ca chấn thương khác đang nghỉ dưỡng là anh em nhà Da Silva - Fabio và Rafael, rồi Cleverley và Anderson nữa. HLV Ferguson than thở: “Đây là thời điểm tệ hại. Dẫu sao, M.U vẫn cố gắng điều chỉnh để đưa ra sân một đội hình tối ưu nhất, đặc biệt là trận quyết đấu sắp tới với FC Basel (trên sân khách St Jakob-Park tại lượt cuối vòng bảng Champions League). Có lẽ mọi người không hài lòng với kết quả, nhưng với tôi điều quan trọng nhất là chiến thắng để duy trì một cách biệt cần thiết trước khi chờ các nhân tố chính quay lại để đưa đội tiến xa hơn”.

Hiện tại sau 14 vòng đấu, M.U vẫn thua kình địch cùng thành phố Man.City 5 điểm. Tuy nhiên, vị trí thứ 2 của họ đang bị Tottenham (thắng đậm Bolton 3-0) đe dọa nghiêm trọng khi chỉ cách nhau 2 điểm và đối phương thi đấu ít hơn 1 trận.

Rạng sáng mai, trận đấu muộn vòng 14 diễn ra giữa Fulham gặp Liverpool. Tỷ lệ cược Liverpool chấp đồng nửa, thắng 9. Trận này Liverpool cũng bắt buộc phải thắng để quay lại vị trí thứ 5 - hiện đang bị Arsenal chiếm giữ. Còn Chelsea đã trở lại vị trí thứ 4 sau trận thắng đậm Newcastle 3-0.

Giang Lao