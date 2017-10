M.U nhọc nhằn giành chiến thắng đầu tay

(TNO) Manchester United đã tránh được "vết xe đổ" của Chelsea, Liverpool và Arsenal sau khi giành được chiến thắng 2-1 khá may mắn trên sân The Hawthorns của West Brom, trong trận đấu diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (15.8).

"Người hùng" trong trận đấu tại The Hawthorns chính là Ashley Young, tân binh vừa được M.U về từ Aston Villa với giá 18 triệu bảng. Ngoài việc có đường chuyền thông minh để Wayne Rooney dứt điểm thành công mở tỷ số của trận đấu, Ashley Young còn "ghi" bàn ấn định tỷ số giúp M.U thắng chung cuộc 2-1 trước "khúc xương" West Brom.

Mặc dù bàn ấn định tỷ số đến khá bất ngờ - trong một pha thoát xuống biên trái, Ashley Young đã căng ngang đầy khó chịu, bóng chạm chân hậu vệ Steven Reid của West Brom bay vào lưới - nhưng không thể phủ nhận Ashley Young đã có trận ra mắt ở Premier League trong màu áo M.U rất tốt. Bằng chứng là sau khi bảng điện tử vừa "đăng" lên tỷ số của trận đấu (2-1), ở phút 81, thì ngay lập tức trên màn hình xuất hiện dòng chữ "Ashley Young - Man of the Match" - Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Ashley Young cũng là cầu thủ thứ 2 của M.U, cùng với Wayne Rooney, được Goal.com chấm cho điểm 8. "Vâng, cậu ấy (Ashley Young) điều khiển bóng rất điềm tĩnh. Chẳng những cậu ấy có tốc độ tốt mà sự tương tác với đồng đội còn tốt hơn", HLV của M.U Alex Ferguson hết lời ca ngợi cậu học trò mới, theo AFP.

Nhận xét về trận đấu, HLV Ferguson cho biết thêm: "25 phút đầu tiên chúng tôi chơi rất tốt. Nhưng trong một phút không tập trung sau đó đã khiến chúng tôi phải trả giá bằng một bàn thua...".



Thủ môn David de Gea mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của M.U - Ảnh: Reuters

Mặc dù HLV Ferguson không nói ra, nhưng có thể đoán được bàn thua của M.U ở phút 37 (do Shane Long ghi cho West Brom) lỗi thuộc về thủ thành David de Gea. Chính thủ môn tân binh này đã đổ người quá chậm trong cú sút chéo góc của Shane Long. Ở trận tranh Siêu Cúp Anh với Man City cách đây 1 tuần, De Gea cũng đã mắc lỗi trong một bàn thua của M.U do phản xạ chậm chạp. Vì như thế mà Goal.com đã có lý do để chấm De Gea điểm 5 - thấp nhất.

M.U đã giành thắng lợi, mọi người đang tung hô M.U, nhưng rõ ràng đây là một chiến thắng khá nhọc nhằn, 3 điểm đầy mà M.U có được một phần là nhờ vào "thần may mắn". Mặt khác, West Brom quả thật là một đối thủ khó chơi, đặc biệt cho những ông lớn.

Ở mùa giải năm ngoái, mặc dù là tân binh, nhưng West Brom đã cho thầy trò Alex Ferguson nhiều phen thót tim. Trận lượt đi trên sân Old Trafford, thủ thành kỳ cựu người Hà Lan Van der Sar đã mắc lỗi nặng dẫn đến trận hòa 2-2 của M.U trước West Brom. Đến trận lượt về trên sân The Hawthorns, Wayne Rooney cũng là người ghi bàn mở tỷ số từ rất sớm (phút thứ 3) cho M.U, nhưng chỉ đến khi "hạt đậu nhỏ" Javier Hernandez tỏa sáng ở phút 75, M.U mới có được chiến thắng chung cuộc 2-1. Trước đó, Peter Odemwingie đã bỏ lỡ một cơ hội giúp West Brom vươn lên dẫn bàn sau khi sút hỏng một quả penalty.



HLV Roy Hodgson cho rằng West Brom thua vì thiếu may mắn - Ảnh: AFP

"Chúng tôi thua vì thiếu may mắn. Thật không công bằng, chúng tôi xứng đáng có 1 điểm", HLV Roy Hodgson của West Brom cay đắng nói trên kênh truyền hình Sky Sports.

* Sự thật, M.U đã có một trận đấu khó khăn và chiến thắng của họ cũng đã phải trả bằng một cái giá khá đắt. Theo AFP, với chấn thương gặp phải trong trận đấu trên, trung vệ đội trưởng của M.U là Rio Ferdinand sẽ phải xa sân cỏ trong 6 tuần tới. "Chúng tôi đang gặp khủng hoảng chấn thương rồi", HLV Alex Ferguson than thở, "Hôm thứ Sáu vừa qua, Rafael da Silva đã dính chấn thương vai rất nặng khi tập luyện và phải nghỉ thi đấu 10 tuần. Bây giờ đến lượt Rio Ferdinand. Tôi không biết điều gì đang xảy ra với hàng phòng ngự của mình. Trong vòng chưa đầy một tuần mà chúng tôi lại mất đến 2 cầu thủ ở hàng thủ".



M.U sẽ mất trung vệ Rio Ferdinand (5) trong 6 tuần - Ảnh: AFP

Như vậy với chấn thương (gân khoeo) của mình, Rio Ferdinand sẽ phải vắng mặt ở 2 trận M.U đấu với Arsenal và Chelsea. Trung vệ 32 tuổi cũng sẽ không có mặt ở tuyển Anh trong 2 trận vòng loại EURO 2012 với Bulgaria và xứ Wales.

Đội hình ra sân

West Brom: Foster - Reid (Reyes 85'), Tamas, Olsson, Shorey - Brunt, Scharner, Mulumbu, Morrison - Tchoyi, Long (Cox 88')

M.U: De Gea - Smalling, Ferdinand (Jones 72'), Vidic (Evans 48'), Fabio Da Silva - Ashley Young, Cleverley, Anderson, Nani - Rooney, Welbeck (Berbatov 64')

Cầu thủ ghi bàn

West Brom: Shane Long (37')

M.U: Wayne Rooney (13'), Steven Reid (81', đá phản lưới nhà)

Sơn Tùng