Dortmund lo giữ ngôi đầu

(TNO) Đương kim vô địch Dortmund sẽ gặp thách thức lớn để bảo vệ ngôi đầu bảng khi tiếp đón Leverkusen ở vòng 21 Bundesliga, trong khi những kẻ bám đuổi Monchengladbach và Schalke sẽ đụng độ nhau duy trì cơ hội lên ngôi của mình.

>> Hạ Stuttgart, Moenchengladbach chưa từ bỏ tham vọng

>> Bayern Munich củng cố ngôi đầu bảng

>> Ancelotti khởi đầu suôn sẻ cùng PSG



HLV Juergen Klopp (phải) chúc mừng học trò Lukasz Piszczek - Ảnh: AFP

Bất bại sau 14 trận và giành ngôi đầu bảng từ tay Bayern Munich ở vòng trước, Dortmund đang thực sự trở lại mạnh mẽ trên con đường bảo vệ ngôi vô địch. Tuy nhiên, với khoảng cách 2 điểm so với các đội xếp sau, HLV Juergen Klopp rất khát khao có 3 điểm trên sân nhà Westfalen dù đối thủ là Bayer Leverkusen.

Cơ hội dường như đang nằm trong tầm tay của Dortmund. Đơn giản bởi Leverkusen đang thi đấu như “mơ ngủ” ở mùa này với phong độ phập phù và dường như đang tự đẩy mình ra khỏi cuộc đua lên ngôi do kém chính Dortmund đến 12 điểm (31 so với 43 điểm). Đáng nói hơn, HLV Robin Dutt chắc chắn sẽ “cân đo đong đếm” lực lượng ở trận này do họ sẽ có trận giáp mặt với Barcelona ở vòng knock-out Champions League vào giữa tuần sau.

Thế nhưng, Leverkusen chắc chắn sẽ không dễ buông xuôi khi đang mang theo 2 nhiệm vụ nặng nề trong chuyến hành quân đến Westfalen: bảo vệ vị trí thứ 6 để giữ cơ hội dự cúp châu Âu và tạm giữ chiếc ghế đang lung lay của HLV Robin Dutt.



Tiền đạo Huntelaar (26) đã ghi 16 bàn cho Schalke mùa này - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Monchengladbach sẽ tiếp Schalke trong trận đụng độ tranh vị trí thứ 3 và 4. Đội chủ nhà đang dần chứng tỏ sự trỗi dậy ở mùa giải năm nay không phải nhất thời khi đoàn quân của HLV Lucien Favre bất bại 9 trận liên tiếp ở mọi giải đấu.

Vũ khí lợi hại nhất của Monchengladbach nằm ở sự xuất sắc của tài năng trẻ Marco Reus và một tập thể đoàn kết với hàng thủ vững chắc nhất Bundesliga. Thú vị hơn, đối thủ Schalke lại đang sở hữu hàng tiền đạo hiệu quả nhất với Klaas-Jan Huntelaar (16 bàn) và Raul (10 bàn).

Trong các ứng cử viên vô địch, Bayern Munich có lẽ dễ thở nhất ở vòng này trước Kaiserslautern, đội đang vật lộn để trụ hạng sau 10 trận liên tiếp chưa biết đến chiến thắng. Vì vậy, dù không có Schweinsteiger (chấn thương), nhưng 3 điểm cũng sẽ khó thoát khỏi tay “hùm xám” do kể từ năm 1997, Kaiserslautern gần như rời xứ Bavarian với thất bại.

Lịch thi đấu vòng 21 Bundesliga Ngày 11.2 (giờ VN) 02 giờ 30: Wolfsburg - Freiburg 21 giờ 30: Bayern Munich - Kaiserslautern 21 giờ 30: Dortmund - Leverkusen 21 giờ 30: Mainz - Hannover 21 giờ 30: Stuttgart - Hertha Berlin 21 giờ 30: Werder Bremen - Hoffenheim Ngày 12.2 0 giờ 30: M.Gladbach - Schalke 04 21 giờ 30: Augsburg - Nurnberg 23 giờ 30: Koln FC - Hamburg Lịch thi đấu vòng 23 Ligue 1 Ngày 12.2 1 giờ: Auxerre - Lorient 1 giờ: Brestois - Dijon 1 giờ: Lyon - Caen 1 giờ: Montpellier - Ajaccio 1 giờ: Valenciennes - Nancy 3 giờ: Rennes - Sochaux 21 giờ: Evian Thonon Gaillard - Marseille 23 giờ: Lille - Bordeaux 23 giờ: Nice - PSG Ngày 13.2 3 giờ: Toulouse - Saint Etienne

Tây Nguyên