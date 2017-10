Bóng đá nam Olympic 2012: Trật tự không thay đổi

(TNO) Một tín hiệu khá tốt cho các đại diện bóng đá (nam) châu Á khi Nhật Bản và Hàn Quốc cùng có mặt ở tứ kết sau khi hoàn tất vòng đấu bảng OIympic 2012.

>> Bóng đá nam Olympic 2012: Bất ngờ Ai Cập!

>> Scandal Olympic 2012: Loại 8 VĐV cầu lông vì thi đấu giả vờ

>> Bóng đá nữ Olympic: CHDCND Triều Tiên tức tưởi rời cuộc chơi



Hàn Quốc (áo đỏ) và Gabon cầm chân nhau ở bảng B - Ảnh: AFP

Trong loạt trận đêm qua và rạng sáng 2.8 (giờ VN), hai trận đấu có các đại diện châu Á đều kết thúc với tỷ số hòa 0-0, Hàn Quốc hòa Gabon và Nhật Bản hòa Honduras, nhưng bấy nhiêu cũng đủ đưa họ đi tiếp tại bảng B và D.

Ở bảng B, Olympic Mexico nhờ vào bàn thắng của Oribe Peralta đã vượt qua Thụy Sỹ 1-0 và tiếp tục giữ vững vị trí nhất bảng với 7 điểm. Còn Hàn Quốc có 5 điểm xếp thứ 2.

Tuy nhiên, ở tứ kết Hàn Quốc sẽ đối diện với thử thách thực sự khi đối thủ của họ là đội chủ nhà Vương quốc Anh, còn Mexico sẽ gặp Senegal.



Cổ động viên Nhật Bản ăn mừng đội nhà vào tứ kết - Ảnh: AFP

Ở bảng D, cả hai trận đấu tại lượt đấu cuối đều kết thúc với tỷ số 0-0 nên Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu bảng với 7 điểm và sẽ tránh được Brazil ở tứ kết, còn Honduras xếp thứ hai với 5 điểm.

Tại tứ kết, Nhật Bản gặp Ai Cập trong khi Honduras sẽ đối mặt với vô vàng hiểm nguy khi đối thủ của họ là Brazil.



Daniel Sturridge (áo sậm) ghi bàn giúp Vương quốc Anh loại Uruguay - Ảnh: Reuters

Ở bảng A, do Vương quốc Anh đã đánh bại Uruguay với tỷ số 1-0 để giành ngôi đầu bảng với 7 điểm nên trận hòa 1-1 với U.A.E là đủ để Senegal theo chân đội chủ nhà vào tứ kết. Daniel Sturridge là tác giả của bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà Vương quốc Anh.

Trong khi đó, ở trận đấu mang tính quyết định còn lại, U.A.E là đội vượt lên dẫn trước nhờ công của Matar, nhưng ngay đầu hiệp 2, Konate đã ghi bàn thắng quý giá, giúp Senegal gỡ hòa và đây là kết quả vừa đủ để họ đi tiếp.



Neymar (áo vàng) - ngôi sao sáng nhất của bóng đá trẻ Brazil - Ảnh: AFP

Tại lượt trận cuối cùng, bảng C đã diễn ra sớm nhất (đêm 1.8 - giờ VN). Các chàng trai trẻ Brazil tiếp tục dẫn đầu bảng một cách tuyệt đối với 9 điểm sau khi đánh bại New Zealand 3-0 ở lượt đấu cuối. Do đó, suất còn lại là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Ai Cập với Belarus.

Và ở cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội, Ai Cập là đội chơi tốt hơn khi dẫn trước tới 3-0 với các bàn thắng của Salah, Mohsen, và Aboutreika. Belarus chỉ gỡ được một bàn danh dự ở phút 87 do công của Varankov. Như vậy, hai đội đi tiếp ở bảng C là Brazil và Ai Cập.

Gây thất vọng nhất ở Olympic 2012 chắc chắn phải là tuyển Olympic Tây Ban Nha, khi họ sớm rời giải với vỏn vẹn 1 điểm và không ghi được bàn thắng nào.

Kết quả Bảng A Vương quốc Anh - Uruguay: 1-0

Senegal - U.A.E: 1-1 Bảng B Hàn Quốc - Gabon: 0-0

Mexico - Thụy Sỹ: 1-0 Bảng C Ai Cập - Belarus: 3-1

Brazil - New Zealand: 3-0 Bảng D Nhật Bản - Honduras: 0-0

Tây Ban Nha - Morocco: 0-0 Các cặp đấu ở tứ kết (từ 4 và 5.8 - giờ VN) Vương quốc Anh - Hàn Quốc Senegal - Mexico Brazil - Honduras Ai Cập - Nhật Bản

Lĩnh Nam