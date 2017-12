Bóng đá Nga đối mặt khủng hoảng bê bối doping khi World Cup 2018 cận kề

Theo AFP, số cầu thủ nói trên nằm trong danh sách danh tính 300 VĐV Nga mà Ủy ban phòng chống doping thế giới (WADA) công khai trao cho hơn 60 quan chức thể thao và Olympic của hơn 30 quốc gia trong cuộc họp khẩn tại Lausanne (Thụy Sỹ) hôm 15.12. Các trường hợp mới nhất bị nghi ngờ sử dụng doping được lấy từ dữ liệu thu được ở Phòng xét nghiệm Moscow (Nga). Mẫu xét nghiệm của tất cả các VĐV trên được cho là dương tính với doping trong khoảng thời gian từ tháng 4.2012 đến tháng 9.2015. Điều đáng nói là trong số 300 VĐV nói trên có không ít người chuẩn bị tham gia tranh tài ở Olympic mùa đông 2018 dưới lá cờ trung lập.

“Chúng tôi có thể khẳng định rằng FIFA và các liên đoàn quốc tế đã gặp WADA và được cung cấp thông tin liên quan đến dữ liệu mới thu thập gần đây từ phòng xét nghiệm của Moscow. FIFA đang chờ thêm thông tin WADA tiếp tục cung cấp trong những tháng tới. FIFA sẽ tiếp tục các cuộc điều tra, hợp tác chặt chẽ với WADA và hành động với mọi khả năng có thể”, một phát ngôn viên FIFA nói với hãng tin TASS. Người này nhấn mạnh thêm rằng nếu có đủ bằng chứng để chứng minh sự vi phạm luật chống doping của bất kỳ VĐV nào, FIFA sẽ áp dụng hình phạt thích hợp.

Tháng trước, Tổng thư ký FIFA Fatma Samoura cho hay chưa có được manh mối rõ ràng về bê bối bảo trợ doping đối với các tuyển thủ Nga, quốc gia sẽ đăng cai World Cup 2018. Trong khi đó, tờ The Mail on Sunday tiết lộ rằng Grigory Rodchenkov - cựu giám đốc Phòng xét nghiệm Moscow, là người đang giữ những bằng chứng cho thấy Nga được hưởng lợi từ chương trình bảo trợ doping. Tuy nhiên, nhà khoa học Rodchenkov chưa được FIFA liên lạc. Samoura khẳng định FIFA không cố gắng tìm cách liên hệ với Rodchenkov, người trốn sang Mỹ vào năm 2016 do lo ngại bị “ám sát” bởi đang giữ bí mật bê bối bảo trợ doping của Nga. Rodchenkov hiện bị Nga truy nã nhưng chưa thể thực hiện việc bắt giữ do nhà khoa học này đang nằm trong kế hoạch bảo vệ nhân chứng của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Trước đó, vào cuối năm 2015, sau khi WADA công bố một bản báo cáo điều tra về bê bối bảo trợ doping liên quan đến 1.000 VĐV của hơn 30 môn thể thao Nga, điền kinh và VĐV khuyết tật của nước này bị Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cấm tranh tài ở Olympic 2016 và các giải quốc tế khác cho đến nay. Mới đây nhất, IOC ban hành án phạt cấm thi đấu suốt đời và tước huy chương ở Olympic mùa đông 2014 đối với hơn 30 VĐV của Nga. Án phạt này chính là mấu chốt dẫn đến IOC cấm thể thao Nga tranh tài tại Olympic mùa đông vào năm tới tại Hàn Quốc. Vì vậy, động thái của WADA lần này được xem là “quả bom” mới có thể tiếp tục làm nổ tung thể thao Nga.

Trước diễn biến trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đáp lại bằng tuyên bố sẽ bảo vệ các VĐV quốc gia trong việc kháng cáo án phạt của IOC tại Tòa án Trọng thể thao quốc tế (CAS) lẫn tòa dân sự. Ông Putin còn cáo buộc Mỹ đứng sau những cáo buộc bảo trợ doping Nga như một “âm mưu chính trị” khi lấy bằng chứng từ các lời khai từ Rodchenkov.

Tây Nguyên