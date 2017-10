Bóng đá nữ Olympic: CHDCND Triều Tiên tức tưởi rời cuộc chơi

(TNO) Lượt trận cuối vòng bảng của môn bóng đá nữ Olympic không có bất ngờ gây sốc mà chỉ để lại sự luyến tiếc dành cho các cô gái trẻ đến từ CHDCND Triều Tiên. Họ chính thức chia tay Olympic 2012 bởi vì thua New Zealand về hiệu số bàn thắng bại.

>> Ba đội bảng F cùng vào tứ kết bóng đá nữ Olympic 2012

>> Bị loại, Olympic Tây Ban Nha đòi penalty

>> Bóng đá Olympic... hấp dẫn thật!



Bị dẫn bàn từ sớm và lại phải chơi thiếu người ở những phút cuối cùng, các cô gái CHDCND Triều Tiên (áo đỏ) đành phải chia tay Olympic 2012 - Ảnh: Reuters

Từng gây "cơn địa chấn" trong loạt trận mở màn (thắng Colombia 2-0), nhưng rất nhanh chóng các cô gái đến từ châu Á lại tan ra như bọt xà phòng bởi trận thua đậm 0-5 trước tuyển Pháp. Và cũng chính vì trận thua đậm nói trên đã ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội lọt vào tứ kết của tuyển CHDCND Triều Tiên ở vòng đấu cuối cùng.

Diễn biến ở trận đấu với Mỹ đã cho thấy, rõ ràng các cô gái Triều Tiên đã xuống tinh thần một cách nghiêm trọng. Bị thủng lưới ở phút 25, do Abby Wambach ghi, và đến phút 82 lại phải chơi thiếu người vì Mi-Gyong Choe nhận liên tiếp 2 thẻ vàng.

Ở bảng G, nếu đem so thành tích với các đối thủ như Mỹ và Pháp, CHDCND Triều Tiên hoàn toàn thua thiệt, cho nên họ đặt hy vọng vào điều luật cho phép 2 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất tại vòng bảng giành quyền vào tứ kết.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, hy vọng của CHDCND Triều Tiên lệ thuộc vào tình hình ở tận bảng E, khi trước đó bảng F đã xác định được 3 gương mặt lọt vào vòng sau là Thụy Điển, Nhật Bản và cả Canada với danh nghĩa đội xếp thứ 3 xuất sắc.



Các cô gái New Zealand giành quyền vào tứ kết - Ảnh: Reuters

Thật đáng khen cho các cô gái New Zealand. Với chiến thắng 3-1 trước Cameroon ở vòng đấu cuối cùng đã chính thức "cấp" cho họ chiếc vé đi tiếp ở Olympic 2012. Cùng được 3 điểm nhưng New Zealand chính là đội vượt qua CHDCND Triều Tiên để giành chiếc vé "an ủi" vì là đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất.

Và cũng chính bảng E, nơi có New Zealand, đã xảy ra một bất ngờ nho nhỏ khi đội chủ nhà Vương quốc Anh đã vượt qua đội bóng hùng mạnh đến từ Nam Mỹ Brazil để chiếm ngôi đầu.

Xét về cục diện, Brazil chỉ cần 1 điểm ở trận cuối là chắc chắn giành ngôi đầu bảng E, song sự chủ quan đã khiến các cô gái Nam Mỹ không đạt được mục tiêu.

Trong khi đó, tuy bị giới chuyên môn đánh giá là đội “cửa dưới”, nhưng tuyển nữ Vương quốc Anh đã gây bất ngờ khi tấn công mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ hơn 1 phút sau khi giao bóng, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số.



Stephanie Houghton (bìa trái) ghi bàn duy nhất giúp Vương quốc Anh vượt qua Brazil để chiếm ngôi đầu bảng E - Ảnh: AFP

Sau pha phối hợp trung lộ khá đẹp, hậu vệ Stephanie Houghton đã lừa qua cả thủ môn Andreia ở cự ly gần, trước khi sút bóng qua 2 chân hậu vệ Brazil băng về cản phá.

Sau bàn thua sớm, tuyển Brazil tỏ ra rất quyết tâm dâng cao tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, dù cầm bóng ít hơn, song trên thực tế tuyển Vương quốc Anh vẫn chơi rất chủ động, họ phòng ngự nhiều lớp, có chiều sâu, trong khi thỉnh thoảng vẫn tổ chức những đợt lên bóng sắc nét.

Phút 56, từ 1 pha phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm của hậu vệ Brazil, đội chủ nhà có cơ hội nhân đôi cách biệt trên chấm 11m. Nhưng thật đáng tiếc, S.Kelly đã dứt điểm quá hiền để thủ môn Andreia cản phá được.

1-0 là tỷ số vừa đủ để đội chủ nhà giành ngôi đầu bảng E (9 điểm) và tránh được đối thủ mạnh Nhật Bản ở tứ kết.

Kết quả Bảng E Vương Quốc Anh - Brazil: 1-0 New Zealand - Cameroon: 3-1 Bảng F Canada - Thụy Điển: 2-2 Nhật Bản - Nam Phi: 0-0 Bảng G Pháp - Colombia: 1-0 Mỹ - CHDCND Triều Tiên: 1-0 Các trận đấu ở tứ kết Vương quốc Anh - Canada

Mỹ - New Zealand

Thụy Điển - Pháp

Brazil - Nhật Bản >>> Các trận đấu ở tứ kết diễn ra vào ngày 3 và 4.8 (giờ VN)

Lĩnh Nam