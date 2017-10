AS Monaco thắng hủy diệt, Cavani lại nâng bước PSG

Sau thất bại trước Toulouse ở vòng trước, HLV Unai Emery ít nhiều cảm thấy sức nóng trên chiếc ghế huấn luyện ở PSG. Bởi đó là thất vọng thứ 2 của nhà vô địch Pháp ở đầu mùa giải năm nay.

Nỗi hoài nghi về tài cầm quân của Emery tạm vơi sau khi đội bóng thủ đô Paris đánh bại chủ nhà Ludogorets 3-1 ở vòng bảng Champions League hồi giữa tuần. Tuy vậy, một kết quả không tốt trong cuộc đón tiếp Bordeaux trên sân nhà Parc des Princes sẽ khiến PSG rớt lại phía sau trong cuộc đua tranh chức vô địch Ligue 1.

Trước Bordeaux đang có phong độ ổn định, PSG nhập cuộc với thế trận áp đảo và đoàn quân của thầy trò Emery chỉ mất 30 phút để nắm trong tay chiến thắng với 2 bàn thắng. Chân sút người Uruguay là Cavani lại trở thành “cứu tinh” cho đội chủ nhà với cú đúp thứ 2 trong tuần (trước đó lập cú đúp trong chiến thắng Ludogorets).

PSG chỉ mất 3 phút để phá vỡ thế cân bằng sau khi Cavani thực hiện cú chạy cắt mặt đánh đầu chuẩn xác từ pha tạt bóng bên cánh trái của Di Maria. Đến phút 30, cựu tiền đạo của Napoli nhân đôi cách biệt cho PSG với một pha đánh gót điệu nghệ vào góc xa. Đây cũng là bàn thắng thứ 9 của Cavani ở Ligue 1 mùa này và vượt lên dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” Ligue 1.

Khởi đầu dễ dàng nhưng Emery chưa hẳn đã hài lòng bởi hàng công của PSG sau khi lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, sau chiến thắng trước Bordeaux, nhà cầm quân Tây Ban Nha được thở phào khi với 3 điểm ở vòng 8, đội chủ sân Parc des Princes trở lại cuộc đua tranh chức vô địch khi kém đội đầu bảng AS Monaco 3 điểm (16 so với 19).

Ở trận đấu khác, AS Monaco làm nên chiến thắng đậm nhất ở mùa giải năm nay khi hạ chủ nhà Metz đến 7 bàn không gỡ. Đội bóng công quốc Monaco sớm chiếm ưu thế nhờ 3 bàn thắng trong hiệp 1 nhờ công của Thomas Lemar, Valere Germain và Bernardo Silva. Cuộc hủy diệt sau đó càng dễ dàng hơn do Metz phải thi đấu thiếu 1 người ở đầu hiệp 2. Vì vậy việc AS Monaco ghi thêm 4 bàn thắng nữa là điều dễ hiểu sau cú đúp của Guido Marcelo Carrillo, Fabio và Gabriel Boschilia. Trận thắng này giúp AS Monaco duy trì ngôi đầu bảng.

Kết quả các trận đấu vòng 8 Ligue 1 Paris Saint Germain 2-0 Bordeaux

2-0 Bordeaux Caen 1-0 Toulouse

Dijon 3-3 Montpellier

Lille 1-0 Nancy

Metz 0-7 Monaco

Nantes 1-0 SC Bastia



Tây Nguyên