Đánh bại AS Monaco, Lyon thắp lại hy vọng tranh đua vô địch

Trận đấu giữa Lyon và AS Monaco thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi cả hai đều được đánh giá là ứng viên vô địch ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, đến trước vòng 9, trong khi AS Monaco vẫn duy trì vị thế của minh ở Ligue 1 thì đội chủ nhà Lyon lặn lội ở giữa bảng xếp hạng khi kém đội đầu bảng Paris Saint-Germain (PSG) đến 9 điểm. Vì vậy, HLV Bruno Genesio thừa hiểu chỉ có chiến thắng trước AS Monaco mới có thể giúp “Sư tử vùng sông Rhone” thắp lại hy vọng tranh ngôi vô địch.

Ngoài lợi thế được chơi trên sân nhà Groupama, cơ hội giành 3 điểm của Lyon được nhen nhóm khi AS Monaco đang gặp khó khăn về nhân sự. Với 8 cầu thủ vừa trở về từ đội tuyển quốc gia và chân sút Stevan Jovetic (chấn thương) cũng như hậu vệ Marcelo (treo giò) vắng mặt, HLV Leonardo Jardim phải đau đầu tính toán dưỡng sức khi trước mặt còn trận đấu quan trọng gặp Besiktas ở vòng bảng Champions League vào giữa tuần tới. Vì thế dễ hiểu vì sao ông Jardim không đăng ký tiền đạo chủ lực Radamel Falcao, người ghi 12 bàn sau 8 trận nhưng vừa mệt mỏi trở về từ tuyển Colombia.

Lyon khởi đầu khá thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số ở phút 11 khi tân binh Mariano lập công sau một phá đá nối đẹp mắt từ đường căng ngang của đội trưởng Nabil Fekir. Tuy nhiên, ưu thế của đội chủ nhà chỉ duy trì được 6 phút sau một tình huống phản công thành bàn của AS Monaco khi Rony Lopes chuyển hóa đường thọc khe của đồng đồi bằng cú dứt điểm quyết đoán trong thế đối mặt với thủ thành Anthony Lopes.

“Bữa tiệc” tấn công của cả hai đội sau đó khép lại với thêm 2 bàn thắng chia đều cho Lyon và AS Monaco. Fekir giúp đội chủ nhà lần thứ 2 vượt lên dẫn trước ở phút 23 trước khi Adama Traore của AS Monaco đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm địa ở phút 34.

Với sức trẻ của đội hình, Lyon tiếp tục duy trì sự lấn lướt trong hiệp 2 nhưng mãi đến phút cuối cùng trận đấu, thầy trò HLV Genesio mới giành trọn vẹn 3 điểm. Đội trưởng Fekir một lần nữa chứng minh có thể gánh vác nhiệm vụ ghi bàn hoàn hảo sau khi Alexandre Lacazette gia nhập Arsenal hồi đầu mùa. Theo đó, khi đồng hồ đã điểm qua phút 90, Fekir hoàn tất cú đúp với một pha sút phạt đẹp mắt từ khoảng cách gần 30m, ấn định chiến thắng 3-2 cho Lyon. Đây là bàn thắng thứ 7 của Fekir ở mùa này.

Chiến thắng quan trọng trước AS Monaco giúp nhà vô địch năm 2008 Lyon tạm vươn lên vị trí thứ 3. Trong khi đó, thất bại thứ 2 ở mùa giải năm nay của AS Monaco đã tạo cơ hội cho PSG (gặp đối thủ nhẹ ký Dijon ở vòng này) gia tăng khoảng cách lên 6 điểm.

Nguyên Khoa