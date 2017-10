Đánh bại Lyon nhờ 2 pha phản lưới nhà, PSG duy trì mạch trận toàn thắng

Cuộc đấu giữa chủ nhà PSG và Lyon trên sân Parc des Princes thu hút sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Bởi ngoài việc được xem là một trong những trận derby bóng đá Pháp, Lyon được đánh giá là “thuốc thử” đầu tiên cho sức mạnh của đội bóng giàu có ở thủ đô Paris ở mùa này sau khi vung tiền để tậu nhiều ngôi sao đắt giá trong kỳ chuyển nhượng vừa qua.

HLV Unai Emery tiếp tục giữ bộ ba Neymar, Edinson Cavani và Kylian Mbappe trên hàng công và được sự hỗ trợ của tân binh Julian Draxler. Với sự nhỉnh hơn về lực lượng và được chơi trên sân nhà, PSG chiếm lĩnh thế trận ngay từ đầu. Neymar vẫn là điểm sáng nhất trên hàng công của đội chủ nhà với nhiều pha đi bóng lắt léo, kiến tạo và dứt điểm. Tuy nhiên, đội quân trẻ của Lyon đã có màn trình diễn tốt hơn, đặc biệt là khả năng phòng thủ nhờ sự xuất sắc của thủ thành Anthony Lopes. Với hàng loạt tình huống cứu thua, “người gác đền” 26 tuổi của Pháp đã làm nản lòng những chân sút của PSG trong hơn 3/4 thời gian của trận đấu.

Trong khi đó, sự góp mặt của cựu tiền đạo Manchester United Memphis Depay, đội khách tỏ ra đầy nguy hiểm trong những pha phản công với tốc độ cao. Và nếu may mắn hơn, Lyon thậm chí đã gieo thất vọng cho CĐV nhà sau cú dứt điểm từ khoảng cách 30 m của Tanguy Ndombele khiến xà ngang của đội chủ nhà rung chuyển ở phút 69. Tuy nhiên, hàng thủ của Lyon chỉ đứng vững cho đến phút 75 trước khi quỵ ngã trước sức ép quá lớn của PSG với pha đá phản lưới nhà của Marcelo.

Theo đó, sau đường tạt bóng từ cánh trái của Giovani Lo Celso, Cavani khẽ chạm bóng đổi hướng trước khi trúng chân của Marcelo đi vào lưới. Bàn thắng giải tỏa bế tắc giúp PSG cởi bỏ áp lực và khiến Lyon không còn duy trì được thế trận phòng ngự phản công. Vì thế, dù thủ thành Lopes một lần nữa trổ tài cứu thua trong tình huống sút 11m của Cavani ở phút 80 nhưng Lyon không thể tránh việc phải nhận thêm bàn thua ở phút 86. Điều kỳ lạ là bàn thắng thứ 2 của PSG một lần nữa đến từ pha đá phản lưới nhà. Lần này đến lượt Jeremy Morel của đội khách khi bóng lại vô tình rơi vào chân bay vào lưới sau khi thủ thành Lopes cản phá cú dứt điểm của Mbappe.

Chiến thắng dù có phần may mắn nhưng điều quan trọng nhất là vẫn giúp PSG duy trì mạch trận bất khả chiến bại sau 6 vòng đấu và giữ vững ngôi đầu Ligue 1 với 3 điểm hơn AS Monaco (18 so với 15). Trong khi đó, thất bại ở Parc des Princes khiến thầy trò HLV Bruno Genesio chấm dứt chuỗi trận bất bại.

Ở các trận đấu sớm, các đội chủ nhà Amiens, Angers và Rennes đều trải qua một ngày thất vọng khi rủ nhau trắng tay. Tân binh Amiens “đầu hàng” Marseille với tỷ số 0-2 trong khi Angers và Rennes lần lượt nhận thất bại với cùng tỷ số 0-1 trước Metz và Nice.

Kết quả vòng 6 Ligue 1 Toulouse 0 - 1 Bordeaux Monaco 3 - 0 Strasbourg Dijon 0 - 1 Saint-Etienne Guingamp 1 - 0 Lille Nantes 1 - 0 Caen Troyes 0 - 1 Montpellier Amiens 0 - 2 Marseille Angers 0 - 1 Metz Rennes 0 - 1 Nice PSG 2 - 0 Lyon

Nguyên Khoa