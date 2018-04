Đè bẹp AS Monaco, PSG đăng quang Cúp Liên đoàn Pháp

AS Monaco bước vào trận đấu với khát khao “báo thù” cho thất bại ở trận chung kết ở giải này mùa trước. Tuy nhiên, dù đã tạo ra thế trận khá cân bằng với PSG nhưng đoàn quân của HLV Leonardo Jardim vẫn bị khuất phục với sự xuất sắc của hàng công của “gã nhà giàu” đến từ thủ đô Paris. Đau đớn hơn, người tạo ra bước ngoặt khiến đội bóng công quốc phải chịu thất bại ở trận này là tài năng trẻ Kylian Mbappe, người vừa rời AS Monaco ở mùa này để gia nhập PSG.

Không có siêu sao Neymar, chân sút 19 tuổi của Pháp Mbappe chính là mối đe dọa đối với hàng thủ AS Monaco trong suốt trận đấu và là người tạo ra sự khác biệt đem lại chiến thắng cho PSG dù không có tên trên bảng điện tử dành cho người ghi bàn. Phút thứ 5, Mbappe mang lại cho PSG một quả phạt 11m sau khi bị Kamil Glik (Monaco) bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, quyết định trao quả phạt cho PSG nhờ sự can thiệp của công nghệ trọng tài video (VAR) sau khi trọng tài chính tạm dừng trận đấu để xem lại pha phạm lỗi của Glik do các cầu thủ AS Monaco phản ứng. Edinson Cavani sút thắng mở tỷ số cho đội bóng đến từ Paris ở phút thứ 8. Đó cũng là pha lập công lần thứ 34 của chân sút người Uruguay ở mùa giải này.

Sau khi bị thủng lưới, Monaco liên tục có những pha đáp trả nhưng khi nỗ lực của họ chưa được đền đáp thì PSG lại có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 21. Một lần nữa Mbappe lại là kiến tạo với đường chuyền giúp tiền vệ người Argentina Angel di Maria dứt điểm hạ gục thủ thành Subasic. PSG và AS Monaco sau đó chơi “ăn miếng trả miếng” khi tạo ra nhiều cơ hội, trong đó đội bóng công quốc đã 1 lần đưa được bóng vào lưới sau pha dứt điểm của Radamel Falcao nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị sau khi trọng tài tham khảo VAR. Ngược lại, một lần nữa bàn thắng lại mỉm cười với đoàn quân của HLV Unai Emery khi Cavani hoàn tất cú đúp ở phút 85 để ấn định chiến thắng 3-0 cho PSG.

Chiến thắng của đội bóng thủ đô Paris không những giúp đoàn quân của HLV Emery nâng kỷ lục đoạt danh hiệu Cúp Liên đoàn Pháp lên con số 8 và kéo dài chuỗi trận thắng ở các cúp trong nước lên 40 trận kể từ tháng 1.2014, mà còn tiến gần đến cú ăn ba giải quốc nội mùa này. Theo đó, PSG hiện đang thống trị tuyệt đối trong cuộc đua vô địch ở Ligue 1 và tràn trề hy vọng đoạt ngôi vương Cúp Quốc gia Pháp khi lọt vào bán kết với những đối thủ đến từ các giải hạng thấp.

Tây Nguyên