Lille vẫn bất bại

(TNO) Lille tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại liên tiếp lên con số 16 khi cầm chân “đại gia” PSG ở trận đấu muộn nhất vòng 18 Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay, 19.12 (giờ VN).



Lille và PSG (áo đen) hòa nhau 0-0 - Ảnh: Reuters

Cuộc đấu này được hâm nóng hơn khi Lille và PSG đều có cơ hội để truất ngôi đầu bảng của Montpellier. Bên cạnh đó, PSG phải chơi dưới áp lực phải thắng sau khi bị loại ở Europa League, còn Lille sẽ nâng cao thành tích bất bại để nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vô địch.

Tuy nhiên, do tính chất quan trọng của trận đấu nên cả hai đội bóng đều thi đấu khá thận trọng để hiệp 1 trôi qua tẻ nhạt. “Trong hiệp đấu đầu tiên chủ yếu là những pha phạm lỗi do cả hai đội bóng quá nặng tính chiến thuật. Hai đội chơi tự do hơn trong hiệp 2 và bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn”, tiền vệ Eden Hazard của Lille nói trên kênh truyền hình Canal Plus.

“Tôi không thất vọng với kết quả này, nhưng chỉ tiếc là không giành được chiến thắng dù đã có một số cơ hội”, HLV Antoine Kombouare của PSG vừa mừng vừa lo nói với Reuters.

Với 1 điểm ở trận này, PSG (37 điểm) giữ vị trí thứ 2 và bằng điểm với đội đầu bảng Montpellier, trong khi Lille vẫn giữ khoảng cách 2 điểm ở phía sau. Tuy nhiên, với màn trình diễn không mấy thuyết phục của PSG ở trận này, tương lai của HLV Antoine Kombouare vẫn đang vô định.

Ở các trận đấu khác, Rennes tiếp tục rớt khỏi nhóm dẫn đầu khi thúc thủ 0-1 trên sân của tân binh Ajaccio, còn Bordeaux vươn lên vị trí thứ 9 sau chiến thắng 1-0 trước vị khách Sochaux.



Monchengladbach tiếp tục chơi thăng hoa ở Bundesliga - Ảnh: AFP

* Ở 2 trận đấu muộn nhất vòng 17 Bundesliga, Borussia M'gladbach (33 điểm) tiếp tục chơi thăng hoa ở mùa này khi giữ vững vị trí thứ 4 sau khi đánh bại Mainz 1-0, đồng thời nới rộng khoảng cách với đội xếp sau Werder Bremen lên 4 điểm. Ở trận đấu còn lại, Kaiserslautern giậm chân ở khu vực "cầm đèn đỏ" khi hòa Hannover với tỷ số 1-1.

Hertha Berlin sa thải HLV Markus Babbel Rạng sáng ngày 19.12, CLB Hertha Berlin đã bất ngờ sa thải HLV Markus Babbel sau những tranh cãi về bản hợp đồng. Trước đó, nhà cầm quân 39 tuổi này đã chỉ trích cách cư xử của đội bóng thủ đô nước Đức về việc chỉ gia hạn hợp đồng khi hợp đồng cũ hết hạn vào cuối mùa giai này. “Chúng tôi đã không có lựa chọn nào khác, bởi nếu muốn đội bóng hướng đến thành công thì luôn phải có sự tin tưởng lẫn nhau”, Tổng giám đốc CLB Hertha Berlin là Michael Preetz nói với Reuters. Markus Babbel có công rất lớn khi đưa Hertha Berlin trở lại Bundesliga và là nhà cầm quân thứ 4 ở Bundesliga phải sớm chia tay đội bóng ở mùa này. Hiện tại, Hertha Berlin đang liên hệ với HLV Michael Skibbe của Eskisehirspor (Thổ Nhĩ Kỳ) để thay thế Babbel.

Kết quả vòng 18 Ligue 1 Ajaccio 1 - 0 Rennes Bordeaux 1 - 0 Sochaux Paris S.G. 0 - 0 Lille Kết quả vòng 17 Bundesliga Kaiserslautern 1 - 1 Hannover Monchengladbach 1 - 0 Mainz

Tây Nguyên