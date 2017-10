PSG tăng lương 'khủng' cho Ibrahimovic

Paris Saint-Germain (PSG) vừa tăng lương cho chân sút ngôi sao Zlatan Ibrahimovic lên thêm 700.000 euro/tháng (khoảng 760.000 USD) và giúp đội trưởng tuyển Thụy Điển trở thành cầu thủ bóng đá nhận lương cao nhất tại Pháp.

Ibrahimovic được nhận mức lương cao nhất tại Pháp - Ảnh: Reuters Ibrahimovic được nhận mức lương cao nhất tại Pháp - Ảnh: Reuters

Theo tờ Le Parisien, với mức tăng trên, tiền đạo 34 tuổi đạt mức lương hàng tháng là 1,5 triệu euro trước thuế được thực hiện dựa trên thỏa thuận vào cuối năm ngoái. Ibrahimovic gia nhập đội bóng thủ đô Paris vào năm 2012 từ AC Milan và được xem là nguồn cảm hứng trong thành công của PSG với 127 bàn thắng trong 156 trận ra sân.

Tài khoản của Ibrahimovic còn có thể tăng cao khi bỏ túi thêm 3 khoản tiền thưởng hậu hĩ khác nếu PSG đăng quang Champions League, giành danh hiệu vô địch Pháp hoặc đứng đầu danh sách “Vua phá lưới” cũng như thực hiện các đường chuyền kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Tuy nhiên, những động thái tăng lương trên của PSG không đồng nghĩa với việc Ibrahimovic sẽ tiếp tục ở lại Paris sau khi hợp đồng kết thúc vào mùa hè năm nay. Trước đó, chân sút tuyển Thụy Điển từng thổ lộ không có ý định chia tay PSG bởi anh đang có mối quan hệ tốt với đội bóng.

Ibrahimovic (giữa) là nguồn cảm hứng cho thành công của PSG trong những mùa giải vừa qua - Ảnh: Reuters Ibrahimovic (giữa) là nguồn cảm hứng cho thành công của PSG trong những mùa giải vừa qua - Ảnh: Reuters

Hiện tại, PSG đang tiến sát đến chức vô địch Ligue 1 năm thứ 4 liên tiếp khi tạo khoảng cách lên đến 21 điểm so với đội nhì bảng AS Monaco và còn góp mặt ở League Cup và Cúp quốc gia Pháp. Tại Champions League, PSG sẽ đụng độ Chelsea ở vòng knock out diễn ra vào tháng tới. Trong khi đó, Ibrahimovic đang giữ vững vị trí số 1 trên danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Ligue 1 mùa giải 2015-2016 với 17 lần lập công, hơn chân sút trẻ người Bỉ là Batshuayi của Marseille đến 5 bàn.

Vào tháng 6 tới, nếu không gặp rắc rối chấn thương, Ibrahimovic sẽ trở thành niềm hy vọng của tuyển Thụy Điển tại EURO 2016 diễn ra trên đất Pháp. Đây được xem là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của tiền đạo đang chơi cho PSG.

Tây Nguyên